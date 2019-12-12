«Спартак» определил три позиции для укрепления в межсезонье

Москва, 12 декабря. По информации Федерального агентства новостей, столичный «Спартак» определился с позициями, которые может укрепить в зимнее трансферное окно.

По словам источника, клуб рассматривает варианты усиления позиции правового защитника, центрального полузащитника и нападающего. Сообщается, что главный тренер команды Доменико Тедеско в целом высоко оценивает текущий состав команды.

Отмечается, что при этом было определено, что три обозначенных выше позиции при возможности могут быть усилены. При этом клуб планирует делать приобретения только при условии наличия подходящего в соотношении цены и качества футболиста.

«Спартак» после 19 туров занимает 10-е место в таблице РПЛ. В активе команды 22 очка.

Тедеско возглавил красно-белых в середине октября после отставки Олега Кононова.