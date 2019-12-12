США потратили 807,7 млн долларов на освещение проамериканскими СМИ митингов в Москве

Москва, 12 декабря. Подконтрольные американским властям СМИ, действующие на территории РФ, получили на освещение митингов 807,7 млн долларов, заявил руководитель Агентства социального инжиниринга Давидченко Антон.

В исследовании представлен бюджет прозападных СМИ, действующих на территории РФ, и количество упоминаний о митингах в Москве. Согласно полученным данным, «Радио Свобода» получило США 682,5 млн рублей за 2019 год и выпустило 495 материалов, посвященных митингам. «Настоящее время» получило 808,6 млн рулей и выпустило 380 материалов. Voice of America потратило за год 590,2 млн рублей и опубликовало 224 материала о митингах в Москве. Всего в 2019 году США выделили подконтрольным СМИ в России 807,7 млн долларов.

Давидченко отметил, что все условно «оппозиционные» СМИ взаимодействовали между собой на горизонтальном уровне. Для вброса смысла использовались так называемые мозговые центры, такие как Центр Карнеги.

«Запад спокойно использует социальные инструменты влияния, им не нужны здесь агенты ЦРУ и посольства, у них есть мозговые центры, которые могут распространять необходимые нарративы», ― добавил эксперт.

Кроме того, Давидченко обратил внимание, что на прошедших митингах не было лидеров, так как это была лишь попытка «обкатать технологию». Активно использовались давно проверенные инструменты протестного маркетинга ― девочка с Конституцией, инвалид, семья с ребенком и флаг России, подчеркнул эксперт.

В четверг Фонд защиты национальных ценностей и Агентство социального инжиниринга представило совместное исследование о технологиях западного вмешательства в общественно-политические процессы в России. В ходе пресс-клуба был представлен структурный анализ протестов в Екатеринбурге и Москве в 2019 году.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.