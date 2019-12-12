Россия с помощью ледокола «Арктика» наращивает свои «арктические мускулы»

Россия является чемпионом по количеству ледоколов, а новый корабль под названием «Арктика» позволит стране укрепить свое присутствие на Северном морском пути. Так считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее Балтийский завод выпустил на испытания атомный ледокол «Арктика». На первой фазе испытаний необходимо проверить ход ледокола от резервных дизельных генераторов. Также инженеры проверят работу системы электродвижения и способность передачи движения на линию валопровода.

Кроме того, специалисты проверят механическую часть энергетической установки, балластной и общесудовых систем. Особо отмечается, что одним из серьезнейших этапов станет тестирование средств связи и навигации.

В комментарии Федеральному агентству новостей Виктор Баранец рассказал, что Россия наращивает с помощью появления этого «могучего» ледокола свои «арктические мускулы».

«Нам нужен этот новый ледокол. Он будет вооружен, а также будет иметь свою систему ПВО и различные системы управления. Ледокол состоит из очень прочного корпуса. А комфортность, предусмотренная для экипажа и научных работников, выше всяких пределов. Тут россияне научились устраиваться лучше всех в мире. Движение ледокола будут осуществлять очень могучие двигатели мощностью около 1000 л/с. При этом РФ является чемпионом по количеству ледоколов на севере. Сегодня страна располагает 40 ледоколами различного класса: тяжелого, среднего и легкого. В зависимости от предназначения наши ледоколы способны ломать паковые льды, которые имеют толщину не менее 3 метров», — заявил Баранец.

Военный эксперт напомнил, что страна готовится к использованию ледокола на Северном морском пути, из-за которого у РФ идет «дикая грызня с американцами».

«Россия доказывает простую и ясную вещь: там, где Северный морской путь пролегает по российским территориальным водам, мы имеем полное право диктовать свои условия. Также американцы сейчас находятся в панике, что подтверждают их ведущие газеты. У США в распоряжении всего лишь полтора ледокола. В США говорят, что по части ледокольного класса Россия идет на 10 шагов впереди. А если мы полноценно откроем Северный морской путь, то перевозить различные товары вокруг земного шара не придется за 24 дня. По маршруту этого пути перевозка товаров сократится до 14 дней, а это позволит получать России гигантские деньги», — добавил собеседник ФАН.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути. Он обратил особое внимание на то, что ледоколы обеспечивают безопасное судоходство в высоких широтах. Также, по словам Путина, они являются настоящими исследовательскими лабораториями для изучения арктической экосистемы.