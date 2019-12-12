Малькевич объявил о создании проекта по мониторингу протестной активности в РФ

Москва, 12 декабря. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о том, как иностранцы изучают протесты в России.

Он назвал позицию многих представителей власти, которые считают, что если не обсуждать протесты в России, то их, соответственно, и не будет, «страусиной». Малькевич указал, что все социальные сети этим заполонены. Он напомнил о протестах в Ливане, Латинской Америке, Чили.

Американская организация организация ACLED собирает и анализирует данные о политическом насилии и протестах по всему миру, в том числе и в России. Она работает, как заметил Малькевич, на деньги Госдепа США.

«Однако Испанию и Северную Америку они не смотрят. Изучают Азию, Африку и Россию. По их мнению, ноябрь — самый протестный месяц в России. Есть вопросы. Июль на втором месте оказался. Москва расположилась на первом месте. Но странно, что Екатеринбург не попадает в первую десятку протестных городов. Дальше начинается масса вопросов к методике и подсчетам», — заметил Малькевич.

Много информации американцами не структурируется, сказал президент ФЗНЦ, при этом подчеркнув, что в России не желают проводить исследования протестов и акций.

«С января 2020 года ФЗНЦ намерен реализовать собственный проект по публичному мониторингу протестной активности в России», — заявил Малькевич.

Федеральное агентство новостей подготовило фильм-расследование «Анатомия протеста». Он рассказывает о вмешательстве западных стран в дела России. Именно Запад помогал оппозиции организовывать несанкционированные акции и митинги в Москве.

В частности, ФАН удалось выяснить, что в разгар массовых беспорядков в российской столице перед выборами в Мосгордуму офис внесенного к настоящему моменту в реестр «иностранных агентов» «Фонда борьбы с коррупцией», главой которого является скандальный блогер Алексей Навальный, посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон. Он проводил тренинги в ФБК, рассказывал, как организовывать уличные акции и оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.