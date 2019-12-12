Собянин и Воробьев посетили церемонию прощания с Юрием Лужковым

Москва, 12 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию прощания с бывшим градоначальником столицы Юрием Лужковым.

Траурная церемония проходит в Храме Христа Спасителя в Москве. Собянин возложил большой букет красных роз к гробу экс-мэра столицы Юрию Лужкову, а также выразил соболезнования его родным. Кроме того, церемонию прощания с бывшим столичным градоначальником посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИАМО.

Ранее Воробьев выразил соболезнования родным и близким Лужкова отметив, что экс-мэр столицы был искренним человеком и талантливым политиком, которому удалось добиться высоких результатов на посту руководителя городом, передает «Подмосковье сегодня».

«Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня», — пояснил Воробьев.

Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхене после кардиохирургической операции. По предварительным данным, смерть наступила в результате анафилактического шока.

Лужков работал в Моссовете и Мосгорисполкоме на протяжении 20 лет. В 1992 году он был назначен мэром столицы, после чего трижды избирался на пост главы города. В сентябре 2010 года Лужков был отправлен в отставку.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова. Глава государства направил телеграмму родственникам бывшего столичного градоначальника. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Лужкова и Путина были очень теплые и конструктивные отношения.