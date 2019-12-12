Антироссийская риторика НАТО вызывает вопросы о здоровье альянса, заявила Захарова

Москва, 12 декабря. Руководство НАТО решило продолжить антироссийскую риторику. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так Захарова прокомментировала итоги юбилейного саммита НАТО, который состоялся в Лондоне 3-4 декабря.

«Альянс вновь вывел на первый план некую вымышленную российскую угрозу. Вопросы о состоянии здоровья альянса появляются все больше. Продолжается линия на повышение градуса напряженности и доминирования во всех сферах, добавился уже и космос», — отметила она, выступая на брифинге.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что члены военного блока «взяли под козырек», когда на саммите было озвучено предложение повысить военные расходы. В настоящий момент они уже превышают российские в 20 раз.

При этом НАТО собирается заняться вопросом сдерживания «поднимающегося» Китая, хотя это выходит за рамки североатлантической ответственности. Что же касается России, то тут альянс продолжает реализацию концепции, которая была сформирована еще в 60-х годах — «Сдерживание и диалог». Захарова подчеркнула, что при реализации первой части западные страны проявляют небывалый энтузиазм, а вот со второй есть проблемы. Все контакты с Россией по военным линиям были заморожены, причем это произошло не по инициативе Москвы.

Представитель МИД РФ также обратила внимание на то, что НАТО позиционирует себя как организацию, которая стремится обеспечить безопасность. Однако на деле она делает ровно противоположное. В декларации стран НАТО во время саммита ни разу не прозвучал призыв продлить СНВ-III (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2021 года). При этом альянс не забыл подтвердить свой ядерный статус и договорился об отработке ядерных миссий. Захарова подчеркнула, что это является прямым нарушением договора о нераспространении оружия.