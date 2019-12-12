Захарова назвала политической расправой ситуацию с Ассанжем

Москва, 12 декабря. Москва обеспокоена сообщениями об ухудшении состояния здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, Ассанж, будучи тяжело болен, лишен доступа к медицинской помощи, ему не предоставляют полноценного питания и подвергают психологическим пыткам. Захарова отметила, что на это указывал и специальный докладчик ООН по пыткам Нельс Мельцер.

«Международное сообщество говорит единым голосом. Все сходятся во мнении, что это настоящая расправа над человеком, который занимается настоящей журналистикой. Это настоящая политическая расправа с использованием самых страшных мер давления на человека», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что, по утверждениям множества медиков, Ассанж в отсутствие помощи может умереть еще до начала судебных слушаний, которые назначены на февраль 2020 года.

«Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует нарушение западным миром, в частности — Британией, всех мыслимых норм. Это пример того, как выглядит политика двойных стандартов в реальности: неприглядно. Государства полностью забывают о провозглашаемых ценностях во имя собственных интересов», — резюмировала Мария Захарова.

Ранее отец Ассанжа назвал условия содержания своего сына в британской тюрьме Белмарш «мучительными».

Напомним, в 2012 году США фактически объявили Джулиана Ассанжа врагом государства. По словам американских чиновников, WikiLeaks выложил в открытый доступ секретные документы США, которые якобы попали в руки боевиков террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

Сайт WikiLeaks был основан в 2006 году. На нем были опубликованы тысячи засекреченных документов США. Среди них содержались разоблачающие материалы, благодаря которым стало известно о незаконных действиях США во время военных операций в Ираке и Афганистане. Среди материалов была видеозапись ударов с воздуха, жертвами которых стали мирные граждане. Публикации WikiLeaks легли в основу многих журналистских расследований.

Джулиан Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

1 Организация запрещена на территории РФ.