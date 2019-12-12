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Население Венесуэлы находится в сложной ситуации из-за санкций США, заявила Захарова

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Население Венесуэлы находится в сложной ситуации из-за санкций США, заявила Захарова

Москва, 12 декабря. Ситуация в Венесуэле остается сложной. Пока стороны ведут переговоры, в обществе растет отторжение конфронтационных мер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, обстановка в стране продолжает оставаться сложной. Переговоры между сторонами все больше приобретают конфронтационный характер, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы обратили внимание, что в венесуэльском обществе растет отторжение конфронтационных мер, 67 процентов готовы проголосовать на выборах, большинство называет неправильным бойкот будущих выборов», — отметила Захарова.

Она добавила, что население Венесуэлы из-за санкций находится в сложной жизненной ситуации.

«Несмотря на смягчение риторики, Вашингтон продолжает попытки дестабилизировать Венесуэлу изнутри», — заявила представитель МИД.

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