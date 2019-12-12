Террористическая организация призывает Турцию открыть военную базу в Ливии

Запрещенная в РФ террористическая организация «Братья-мусульмане»1 призвала главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа попросить Турцию о размещении военной базы в Ливии. Лидер «Братьев-мусульман» и «Партии справедливости и строительства» Абд ар-Раззака аль-Аради опирается на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявлял, что согласен разместить турецкий военный контингент в Ливии, если руководство ПНС попросит об этом.

Итальянское агентство «Нова» приводит слова Абд ар-Раззака аль-Аради, с которыми он обратился к главе ПНС на своей странице в Facebook: «Саррадж должен принять турецкие вооруженные силы на ливийской земле, чтобы победить Халифу Хафтара и контролировать Ливию».

«Такого рода заявления появляются от разного рода организаций, но всегда последнее слово остается за теми странами, которых призывают к каким-то действиям. Россию, например, тоже призывали открыть военную базу в Египте и других африканских странах, но Россия не пошла на этот шаг, потому что всякое открытие военной базы в зоне, где идут боевые конфликты, чревато тем, что нужно будет принимать участие в этих боевых конфликтах на той или иной стороне. Такое решение, например, президент Турции вряд ли сможет принять единолично — ему нужно заручиться как минимум поддержкой парламента», — утверждает военный эксперт журнала «Арсенал России» Алексей Леонков.

По мнению эксперта, Турция сейчас занята поисками наиболее лояльных к ней организаций, но подобные решения о строительстве военных баз где бы то ни было в настоящий момент стране экономически не выгодны, так как она находится не в самом лучшем финансовом положении, находясь под санкциями со стороны Европы.

«Братья-мусульмане» — это, напомню, про-турецкая организация, которая печально прославилась в Египте. Понятно, что Турция поддерживает те организации, которые к ней наиболее лояльны. Вопрос в том, чем заканчивается такая поддержка: если это приводит к гибели мирных граждан, то это терроризм», — заключил Леонков.

Муфтий «Братьев-мусульман» Садик Гаряни, находящийся в Турции, заявил о праве «объединиться с сестрой-Турцией».

«Должностные лица Правительства национального согласия не должны упускать возможность развернуть турецкие силы на своей территории – мы должны воспользоваться опытом братского государства Катар, которое разместило турецкие военные базы на территории страны», — заявил Садик Гаряни в среду.

Напомним, против Ливии все еще действует оружейное эмбарго ООН. Тем не менее, арабские СМИ регулярно публикуют новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы — в том числе БПЛА и военный транспорт.

Кроме поставок вооружения, Турция перебрасывает ПНС Ливии наемников, военных инструкторов и боевиков из Идлибской зоны деэскалации.

Ливийская национальная армия (ЛНА) с 2014 года ведет контреррористическую операцию «Аль-Карама». В апреле 2019 года началась новая фаза по освобождению столицы Ливии Триполи от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.