Соединенные Штаты в очередной раз сорвали эвакуацию беженцев, запертых в лагере «Эр-Рукбан». Тысячи сирийцев, большинство из которых женщины и дети, продолжают ждать возможности бежать из концентрационного лагеря, созданного США на юге Сирии, неподалеку от незаконно созданной военной базы «Ат-Танф».

Зона «Ат-Танфа» как маленькое государство террористов

В настоящее время в «зоне деконфликтации» вокруг базы «Ат-Танф» военное присутствие США. Вашингтон использует свои войска и подконтрольные банды бывшей «Сирийской свободной армии» против Ирана. Борьба с террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в РФ) — официальная причина присутствия войск США в Сирии — отошла на второй план. В конце октября об этом практически официально объявил своим головорезам «полковник» Муханнад ат-Талаа: «Правила игры изменились».

При этом отдельные банды террористов ИГИЛ1 продолжают действовать в Сирийской пустыне — они свободно проходят через зону «Ат-Танфа» и даже получали там «гуманитарную помощь» от Запада. Федеральное агентство новостей освещало связи между Соединенными Штатами и «халифатом» ИГИЛ в серии расследований, посвященной этой теме. Активное участие россиян в разгроме террористов вынудило США изменить формат взаимодействия и искать новые способы противостояния России в Сирии — для этого были даже задействованы контакты в «либеральной» прессе на территории РФ.

Как констатировал в интервью Defense Post 22 сентября спецпредставитель США по Ближнему Востоку Джеймс Джеффри, ни Пентагон, ни Госдепартамент США не считают своей обязанностью заботиться о гражданском населении, запертом в лагере «Эр-Рукбан». Лагерь беженцев на юге Хомса не признан ООН объектом для системной бюджетной помощи — статус территории не отрегулирован, никто не несет за него ответственность и никто не даст там гарантий безопасности для сотрудников международных организаций.

В зоне «Ат-Танфа» действуют тысячи боевиков ССА из группировок «Кувват Шахид Ахмад аль-Абдо», «Усуд аш-Шаркия», «Лива Шухада аль-Карьятейн» и других. В банды входят и бывшие террористы ИГИЛ — что полевые командиры группировок сами признавали в интервью.

Американцы продолжают подготовку боевиков. В «зоне деконфликтации» функционирует так называемый «военный совет «Ат-Танфа», который возглавляет бывший капитан Сирийской Арабской Армии Муханнад (он же Ахмад) ат-Талаа. Значительная часть боевиков с семьями проживает в отдельных лагерях, лишь немногие непосредственно в «Эр-Рукбане».

Концлагерь «Рукбан»

Сам лагерь обнесен оградой, въезд и выезд осуществляется через пропускной пункт лишь по разрешению «представителей военного совета» (то есть боевиков). На территории «Рукбана» действует полицейский режим, создана тюрьма. Существует там и медпункт, в котором работают волонтеры из Иордании, однако там не могут оказать полноценной медпомощи — разве что сделать перевязку. Есть аптека — которая функционирует на коммерческой основе.

Лагерь беженцев «Эр-Рукбан» оказался разделен на сектора, которые контролируют различные кланы, землячества и арабские племена. Их старейшины еще 2017 году, когда рядом с лагерем появилась американская военная база, принуждены были заявить о своей лояльности т.н. «Администрации гражданского управления лагеря «Эр-Рукбан», в которую входят дружественные боевикам ССА сторонники сирийской оппозиции.

Для того, чтобы имитировать нормальную власть в лагере и контролировать лояльность членов системы самоуправления лагеря была даже создана политическая организация — партия «Ар-Раи» («мнение»), в которую записали и десяток членов медиакрыла группировок из числа оппозиционных Дамаску журналистов. Впрочем, большинство из них постоянно живет в Иордании и оттуда выпускает заявления от имени «самоуправления лагеря «Эр-Рукбан», озвучивая «мнение» жителей лагеря. Разумеется, это фикция — никто из населения лагеря в это издание не пишет (весьма вероятно, и не читает).

Политическая повестка в лагере уничтожения

Боевики разделили население на «лояльных революции» (то есть им самим) — в основном в зависимости от родства. Аналогичным образом распределяется и гуманитарная помощь, медикаменты и продовольствие. И Федеральное агентство новостей, и зарубежные СМИ неоднократно сообщали о грубом произволе бандитов в «Эр-Рукбане». Американцы, как заявил Джеффри, не собираются вмешиваться в ситуацию в лагере — хотя на соседнем «Ат-Танфе» у них хватает и еды, и лекарств, чтобы кормить и лечить боевиков.

Обитатели «Эр-Рукбана» зависят от редких поставок гуманитарной помощи, которую грабят и после продают боевики, а также от бедуинов, для которых зона «Ат-Танфа» историческое место кочевий. Большинство обитателей лагеря вынуждены существовать на грани выживания — детская смертность в «Эр-Рукбане» огромна.

Семьи боевиков в большинстве своем тоже не шикуют — они тоже оказались заложниками ситуации, созданной американскими оккупантами. Заработав на службе в незаконных вооруженных формированиях деньги, необходимые для того, чтобы вывезти из лагеря свою семью, многие боевики пытаются бежать — даже если для этого необходимо сдаться властям Сирии

Вариантов у них нет — граница с Иорданией закрыта из-за терактов ИГИЛ, снабжения через нее нет, а власти Иордании, опасаясь терактов на своей стороне границы, неоднократно заявляли, что лагерь беженцев должен быть расформирован, а заботу о его обитателях следует перепоручить международным организациям и сирийским властям. Дамаск при содействии России продолжает работу в этом направлении.

Террористы, назвавшие себя «коммандос революции» — группировка «Магавир ат-Таура», были объявлены Вашингтоном «партнерскими силами США в регионе». Фактически это «зонтичная структура», ширма для остальных группировок, которых Вашингтон якобы больше не финансирует. Якобы для сокращения расходов бюджета в конце 2017 года Вашингтон объявил о сокращении численности «Магавир ат-Тауры» с 250 боевиков до 80. При этом только для полицейского контроля в лагере «Эр-Рукбан» привлекается от 200 до 300 боевиков, причем на ротационной основе. При этом в задачи группировок входит рейдовое патрулирование в «зоне деконфликтации», постовая служба в «Ат-Танфе», разведка и слежка за силами САА — вполне очевидно, что 80 боевиков для этого недостаточно. Стоит отметить, что площадь оккупированной США территории превышает 7,7 тыс. квадратных километров.

ООН подтверждает — беженцы хотят вернуться в Сирию

В начале сентября перед прибытием гуманитарной помощи в лагере побывала миссия ООН и Сирийской Арабского Красного Полумесяца (САКП). Гуманитарщики заявили, что в лагере остается не менее 13 869 человек (данные миссии основаны на заявлениях старейшин общин в «Рукбане» — они располагают пофамильными списками «своих» обитателей лагеря). Более половины из них заявили, что хотели бы выехать на подконтрольную сирийским властям территорию. Представители ООН убедились в том, что с беженцами, выехавшими на территории, подконтрольные Дамаску, ничего не случилось — большинство из них прибыли в места своего прежнего проживания, или в те места, которые они выбрали сами: преимущественно в провинциях Хомс, Дамаск, Дейр-эз-Зор и в южном регионе Сирии.

Ранее пропаганда боевиков «Ат-Тауры» призывала обитателей «Эр-Рукбана» ни в коем случае не выезжать на подконтрольные Дамаску территории, пугая их «тюрьмой» и «пытками» со стороны правительственных органов.

Для справки: по состоянию на минувший ноябрь в центрах временного содержания для выходцев из «Эр-Рукбана» («Аль-Бара бин Малик», «Махаттат Мадраса», «Махмуд Усман» и «Абдуррахман аш-Шатур», которые расположены в районе города Мхин в провинции Хомс) оставалось всего 300 человек. Некоторые из них все еще проходят проверку со стороны сирийских правоохранительных органов, а другие пожелали изменить адрес дальнейшего поселения на территории САР. Тут важно понимать, что органы Воздушной разведки Сирии получают списки желающих выехать заранее и заранее же информируют, кого будут проверять, — то есть их количество известно заранее. В большинстве своем это мужчины призывного возраста, которые получили по решению Дамаска амнистию по факту уклонения от призыва (кто-то уклонился сознательно в страхе перед террористами ИГИЛ, кто-то — в суматохе во время бегства из захваченных ИГ1 регионов Сирии). Мужчины призывного возраста составляют не больше одной пятой из общего количества выезжающих.

Напомним, на конец сентября был согласован 2,5 тысяч беженцев из «Эр-Рукбана» через пункт пропуска «Джлеб» — однако прибыло всего 336 человек. Как рассказали бежавшие узники американского концлагеря, они смогли заплатить по 300 долларов боевикам «Ат-Тауры» — остальных не выпустили. После этого «военный совет «Ат-Танфа» выдвинул ООН новый ультиматум, текст которого они не постеснялись опубликовать на ресурсах в Интернете — доставить дополнительную гумпомощь, включая медикаменты, и к тому же оплатить лечение боевиков и их родственников в иорданских клиниках.

Вероятно, главари боевиков собираются вновь перезимовать в «Ат-Танфе». Американцы предлагают им переместиться в Заевфратье, чтобы помочь США бороться с Ираном и охранять захваченные Вашингтоном сирийские месторождения углеводородов и маршруты их транзита. Однако данный вопрос по ряду причин до сих пор не решен — в том числе из-за ситуации с протестами в Ираке.

Иракское шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби», которое совместно с другими дружественными Ирану формированиями задействовано в обеспечении безопасности вдоль сирийско-иракской границы — в том числе восточнее зоны «Ат-Танфа», оказалось втянуто во внутрииракский конфликт (его раздувают и США). Кризис в правительстве Ирака, обострение обстановки в стране, способны привести и к росту террористической угрозы в пограничных районах.

Поэтому на данный момент боевики «Ат-Тауры» и других проамериканских террористических группировок остаются в «Ат-Танфе»; они по-прежнему нуждаются в «Эр-Рукбане» как живом щите. Запад помогает им шантажировать проблемами беженцев международную общественность — представители западных НПО, действующих на территории Иордании, и некоторые сотрудники миссий ООН неоднократно были уличены в попытках запугать беженцев угрозами репрессий со стороны Дамаска. При этом сами сотрудники ООН, инспектировавшие результаты репатриации беженцев в самой Сирии, пришли к обратным выводам.

Согласно текущим оценкам ООН и САКП, 5007 человек желают покинуть лагерь и выехать на территорию, подконтрольную Дамаску, 2165 человек не приняли решение, а 6361 человек — в первую очередь боевики и члены их семей — выезжать на территории, подконтрольные Дамаску, не желают. Спланированный в период до 5 декабря выезд желающих покинуть лагерь опять не состоялся — без разрешения боевиков никто не может эвакуироваться в предоставленных автобусах. А боевики при попустительстве США такого разрешения не дают.

Токсичный актив США против Ирана

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, в настоящий момент зона «Ат-Танфа» практически потеряла значение для Пентагона, однако американцы не спешат выпустить мирных жителей с оккупированной территории.

«В целом радиус зоны «Ат-Танфа» блокирован (САА и силами проправительственного ополчения). Боевики пытаются совершать вылазки оттуда, однако активность их стала существенно меньше — раньше они могли проехать куда-нибудь до Аль-Карьятейна, до Пальмиры, сейчас это куда труднее, практически невозможно, — отметил Рожин в беседе с ФАН. — Соответственно, интерес к «Ат-Танфу» существенно упал, поскольку сейчас США ориентируются на развитие операции в нефтеносных районах провинции Дейр-эз-Зор».

В то же время в США продолжают работать над планами поднять новое масштабное восстание на юге Сирии, пользуясь нестабильностью в провинции Даръа (именно с нее когда-то начались выступления против Дамаска).

«Планы активизации действий в зоне «Ат-Танфа» есть, они даже озвучивались радикально настроенными деятелями в Вашингтоне — мол, «надо что-то делать», то есть поднимать, как они это называют, «народное недовольство», чтобы направить его против Дамаска — это открыто обсуждается и в американской прессе. Те круги (в Пентагоне и Госдепе США), которые против вывода войск США из Сирии и прекращения оккупации, пытаются представить «Ат-Танф» как инструмент для дальнейших действий против Башара Асада», — уверен главред информационно-аналитического центра «Кассад».

При этом сил боевиков «Магавир ат-Таура» и других группировок на территории зоны «Ат-Танфа» не хватает для реального противодействия Ирану — союзникам сирийского народа в борьбе с терроризмом.

«Нет, они не забыли про борьбу против Ирана. Американцы пытаются направить боевиков против Абу-Кемаля, однако у Ирана там сосредоточены большие силы и это не имеет успеха. Часть границы контролируется «Хезболлой», другими (проиранскими) организациями, так что разрозненные отряды боевиков из зоны «Ат-Танфа» там «далеко не уедут». Куда больше проблем там доставляют удары израильских беспилотников по иранским лагерям, — напомнил собеседник ФАН. — Впрочем, с точки зрения задействованных там ресурсом, это оказывает незначительное влияние в соотношении с масштабом иранской деятельности».

1 Организация запрещена на территории РФ.