В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Москва, 12 декабря. Церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым проходит в Храме Христа Спасителя в Москве. Обряд отпевания проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Гроб с телом Юрия Лужкова установлен в центре храма и накрыт флагом России. Стол, расположенный рядом, очень быстро заполонили цветы: красные и белые розы, гвоздики. Вдова Юрия Лужкова, Елена Батурина, и дети принимают соболезнования.

Как ранее стало известно, на церемонию прощания с бывшим главой столицы прибыл президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера, Дмитрий Песков, отмечал, что Путина и Лужкова связывали теплые и конструктивные отношения.

Проститься с Юрием Лужковым также пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также ряд общественных деятелей и деятелей культуры.

Напомним, Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в одной из клиник в Германии, где ему проводили операцию на сердце. Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.