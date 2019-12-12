В Госдуме объяснили введение уголовного наказания за продажу тропикамида без рецепта

Лекарство тропикамид с 1 декабря попало в расширенный список сильнодействующих или ядовитых веществ, оборот которых регулирует Уголовный кодекс РФ. Вместо максимального штрафа в 30 тысяч рублей за продажу без рецепта теперь вводится уголовная ответственность. Как стало известно Федеральному агентству новостей, еще в ноябре депутат Госдумы Иван Сухарев передавал в Минздрав жалобы от россиян, связанные с незаконной реализацией тропикамида и его использованием не по назначению.

Напомним, тропикамид используется в офтальмологии при обследовании глаз — его закапывание провоцирует временное расширение зрачка.

«Еще семь лет назад эти глазные капли свободно продавались без рецепта, но вскоре выяснилось, что в больших дозах они дают наркотический эффект, — рассказал Сухарев. — Не так давно я узнал о целой эпидемии, вызванной употреблением тропикамида не по назначению. Ранее наркоманы пользовались им, чтобы расширить суженный в результате употребления героина зрачок. Но изобретательность наркозависимых не знает границ, и «особо одаренные» стали использовать его через шприц, потому что выяснилось, что он усиливает действие других наркотиков».

В 2015 году тропикамид внесли в Перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету. К этим средствам применяют особые требования: отпускают только по рецепту специальной формы, ведут учет в аптеке и хранят в запирающихся шкафах.

«Предполагалось, что данные меры должны были остановить бесконтрольную продажу, — сказано в депутатском обращении в Минздрав. — Но статистика говорит об обратном: в 2014 году в Россию было ввезено 14,2 млн упаковок препарата на 1,4 млрд рублей. В 2015-м, после того как был введен его рецептурный отпуск, — 9,2 млн упаковок. Гораздо меньше, но все равно огромные объемы. За первые три квартала 2016 года — 6,7 миллиона упаковок на сумму 641,5 млн рублей. Поток действительно снизился, но не иссяк».

По словам Сухарева, в обращениях в Госдуму люди рассказывали, что в их городах аптеки продают тропикамид без рецепта, причем в разы завышая цены.

«Употребление этого «кустарного» наркотика на основе кодеина путем инъекций сопряжено с тяжелыми последствиями для жизни и здоровья граждан, — предупредил депутат в письме, направленном в Минздрав. — От возникновения незаживающих язв и нарушения кровоснабжения до ампутации конечностей и летального исхода. Кроме того, инъекции способствуют распространению смертельно опасных заболеваний, таких как ВИЧ, СПИД, гепатиты».

В Минздраве также изучили ситуацию и сверились с данными Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ — согласно им, аптеки умышленно продают тропикамид «из соображений высокой доходности». Этот доход настолько превышал штрафы в размере 30 тысяч рублей для юридических лиц, что наказание распространителей не пугало.

«Особенно грешили этим мелкие аптеки: крупные своей репутацией дорожат, — отметил Сухарев в разговоре с ФАН. — Я сам раньше жил в районе Черниковка Уфы и знаю, какое это бедствие в небольших городах, где наркоманы используют все, что найдут, а аптеки делают деньги на их зависимости».

В расширенный список сильнодействующих или ядовитых веществ, оборот которых регулирует УК РФ, вместе с тропикамидом попали еще тапентадол и прегабалин. Все они считаются жизненно необходимыми рецептурными препаратами, но МВД обещает, что включение их в список не усложнит получение рецепта для тех людей, кому они действительно необходимы в медицинских целях.