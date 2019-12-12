Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Германии. События дня. ФАН-ТВ

Россия высылает двух немецких дипломатов Высылка российских дипломатов из Германии недолго оставалась без ответа. Сегодня наше Министерство иностранных дел ожидаемо заявило, что два сотрудника немецкого посольства в Москве признаны персонами нон грата. Это аналогичные меры, которые на прошлой неделе в отношении России применила Германия. Напомним, что 4 декабря два наших дипломата были высланы из ФРГ после скандального дела об убийстве гражданина Грузии. Тогда Берлин заявил, что Москва не оказала содействия в расследовании и, более того, что к преступлению якобы причастны наши спецслужбы. СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии не кто иной как Зелимхан Хангошвили, боевик, известный по чеченской войне. В нашей стране он был объявлен в розыск. Российский МИД, впрочем, отверг все обвинения Берлина и назвал дело политизированным. Да и расследование по нему, к слову, еще не закончено.

В Москве прощаются с Юрием Лужковым В Москве прощаются с бывшим мэром города и одним из самых известных российских политиков Юрием Лужковым. Церемония началась сегодня в Храме Христа Спасителя. Родственники, друзья и коллеги несут цветы, вспоминая о нем как о знаковой фигуре в истории современной России. Отпевание лично совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также на церемонию прибыли видные российские политики. Напомним, что во вторник Лужков скончался на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена. Там он лечился от сердечно-сосудистого заболевания, но в итоге политика настиг инфаркт — врачи провели срочную операцию, но спасти не смогли. Юрий Лужков возглавлял нашу столицу с 1992 по 2010 годы. Президент страны Владимир Путин назвал его ярким и смелым градоначальником, который многое сделал для развития Москвы в сложные для всей России годы. Уже сегодня Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. «Я считаю, что Лужков сыграл очень важную роль не только в восстановлении Москвы, но и в начале восстановления страны, потому что он пришел в качестве мэра в 1992 году. Была самая эпоха развала, безвременья, когда старое рухнуло, а новое еще только начало появляться, рождалось, прямо скажем, в больших социальных и экономических муках. Думаю, что это трагическая случайность, его смерть. Его сердце, думаю, выдержало бы еще не один год», — сказал Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ.

В Великобритании начались досрочные выборы В Великобритании начались досрочные парламентские выборы. Их причиной стала, конечно же, дилемма по выходу страны из Евросоюза. После очередной отсрочки Brexit (до 31 января 2020 года) британские власти поняли: надо срочно что-то менять. Сегодня политическая сила №1 в Соединенном Королевстве — это Консервативная партия во главе с премьером Борисом Джонсоном. Она лидер по числу мест в парламенте, но без подавляющего большинства. «На пятки» ей наступают лейбористы и их лидер Джереми Корбин, которые, как ожидается, составят главную конкуренцию. Напомним, что Джонсон намерен при любых сценариях вывести страну из ЕС, в то время как Корбин предлагает повторный референдум по этому вопросу. Впрочем, не исключено, что расстановка сил после выборов изменится недостаточно, а дилемма Brexit, как была, так и останется в тупике.