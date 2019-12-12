Эксперт объяснил, как Россия оказалась на третьем месте в списке мощнейших флотов мира

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что сила военного флота заключается в качестве кораблей и выучке моряков, а не количестве кораблей.

Ранее журнал The National Interest составил список самых мощных военно-морских флотов мира. В указанную пятерку вошли Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

США

На первом месте расположились ВМС США, обладающие самым большим количеством кораблей в мире.

«Ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата, как ВМС США, которые регулярно действуют в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море и Персидском заливе», — пишет издание.

Так, в составе флота США десять авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подводные лодки.

Китай

Военный флот КНР продолжает усиленно развиваться. В настоящее время у Китая один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных подводных лодок.

Российская Федерация

Третье место в списке справедливо занимает ВМФ России. По мнению автора материала, Россия унаследовала большую часть технологий и кораблей от Советского Союза, и тем не менее Москва постепенно вводит в строй новые корабли и проводит модернизацию старых. В составе российского флота сейчас 79 крупных кораблей, в том числе один авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

Великобритания

На четвертом месте находится Королевский военно-морской флот Великобритании. Как и большая часть британских ВС, в последние годы он сталкивается с последовательным сокращением. Лондон располагает тремя большими десантными кораблями, 19 фрегатами и эсминцами, семью ударными атомными подводными лодками и четырьмя подлодками с баллистическими ракетами.

Япония

Замыкают пятерку Морские силы самообороны Японии. В их составе 114 кораблей, а ядро составляют эсминцы в количестве 46 единиц. При этом подводный флот Японии, состоящий из 16 подлодок, остается одним из лучших в мире, полагает The National Interest.

Комментируя составленный список, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в статью TNI закралась ошибка.

«У американцев больше всего кораблей по водоизмещению (в 2,5 раза превосходят Китай), но по количеству боевых кораблей на первое место можно поставить именно КНР. Китайцы спускают на воду целевые флотилии, уже заложили эсминцы нового поколения 052 водоизмещением 11000 тонн и 100 пусковых установок для зенитных и ударных ракет. Таких кораблей у них будет от 8 до 12, и они их в течение нескольких лет сдадутся. Они (китайцы — Прим. ФАН) также строят УДК (Универсальные десантные корабли) водоизмещением 40 000, второй авианосец с элементами бывшего нашего «Варяга». А насчет других авианосцев с атомными энергетическими установками, там есть проблемы так как у них еще не отработаны технологии», — говорит эксперт.

Говоря о России, собеседник ФАН отмечает, что основной костяк ВМФ РФ составляют как находящиеся в войсках, так и строящиеся многоцелевые ядерные подводные лодки, а также крупные ракетные и десантные корабли.

«В частности, это субмарины типа «Антей», которые проходят модернизацию. Вот «Князь Владимир» проекта «Борей-М» скоро уже подходит. Я так понимаю, что с каждым годом у нас по одному крейсеру будут вводить в строй. Но конечно же сила флота не в количестве военных кораблей, а в их качестве, ударной мощи и выучке моряков. Если по количеству кораблей взять катера, малые подлодки, то флот Северной Кореи тоже должен войти в десятку лучших. Прежде всего флот должен быть сбалансированным, и если это нормальная океанская и морская держава, к коим, я надеюсь, принадлежит Россия, значит это флот, который должен иметь корабли дальней океанской зоны, это флот, который должен иметь приличную морскую авиацию, это флот, который должен иметь морскую пехоту, береговую оборону и так называемый москитный флот», — заключил Дандыкин.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин провел заключительную встречу в рамках декабрьских совещаний с руководством Минобороны РФ и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития Военно-морского флота РФ.