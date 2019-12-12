Новые данные о жертвах войны в Донбассе назвали в ООН

Киев, 12 декабря. Более трех тысяч мирных жителей Донбасса погибли с начала гражданской войны на Украине, и число жертв продолжает расти, заявила глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

«С середины апреля 2014 года, когда разгорелся конфликт, общее число убитых среди гражданского населения по обе стороны от линии столкновения составило 3 тыс. 344», — сообщила она.

Число раненных по обе линии соприкосновения, по данным миссии, превышает 7 тыс. человек. Более того, с начала 2019 года по 15 ноября была зафиксировала гибель 26 мирных жителей, еще 136 человек получили ранения. Это, по словам Богнер, на 40% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 9 декабря президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский провели встречу в «нормандском формате» в Париже. Переговоры «нормандской четверки» состоялась впервые за последние три года. Они были посвящены урегулированию ситуации на востоке Украины.

По итогам переговоров было принято общее коммюнике, в котором участники саммита выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», подчеркнули свою приверженность Минским соглашениям. Кроме того, политики договорились о разведении сил в Донбассе на трех новых участках и проведении переговоров по обмену пленными.

Эксперты, однако, сомневаются, что генералитет ВСУ и значительная часть рядового состава украинской армии захочет реального прекращения боевых действий в Донбассе. Дело в том, что на многие командные посты в ВСУ продолжают занимать люди экс-президента Петра Порошенко, которые полностью разделяют его антироссийский курс.

Нельзя забывать и о том, что украинские военные уже открыто саботировали распоряжения Зеленского. Так, в конце ноября во время локального разведения сил в Донбассе на территорию ДНР была переброшена группа разведчиков-диверсантов. Эта переброска в итоге закончилась гибелью двух полковников-снайперов группы «А» ЦСО СБУ — они подорвались на минах.