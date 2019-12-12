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Егорченко назвал протестную эмоцию молодежи главной силой оппозиции

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Егорченко назвал протестную эмоцию молодежи главной силой оппозиции

Москва, 12 декабря. Консолидация вокруг протестной эмоции молодежи против любой силы является главным механизмом оппозиции, заявил политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченко.

«Консолидация, которую мы видим на условно оппозиционном фланге, это консолидация вокруг протестной эмоции против всего, что возможно. Такое понимание активно раскручивается и интернет-средой, и СМИ», ― заявил Егорченко в рамках пресс-клуба «Лаборатория современных революций».

Политолог привел в пример сферу киноиндустрии: самыми популярными фильмами среди молодежи стали те, в которых выражен хоть какой-нибудь протест против всего. При этом речь не идет о власти или государственных органах, а о любой структуре, которая находится над людьми.

«Для этих молодых людей высшая ценность ― это их мнение, их самоценность и их желания, им это очень долго объясняли», ― добавил эксперт.

Егорченко напомнил, что текущие ливанские беспорядки были заложены еще год назад. Оппозиционные СМИ писали о необходимости политических изменений. Однако единственное, что смогло объединить людей и стало катализатором протестов ― это налог на WhatsApp.

В четверг Фонд защиты национальных ценностей и Агентство социального инжиниринга представили совместное исследование о технологиях западного вмешательства в общественно-политические процессы в России. В ходе пресс-клуба был представлен структурный анализ протестов в Екатеринбурге и Москве в 2019 году.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.

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