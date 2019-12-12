Эксперты призвали создавать свой контрнарратив в вопросе с YouTube и Facebook

Москва, 12 декабря. Попытки уйти из таких социальных сетей как YouTube и Facebook являются контрпродуктивными, важно создавать свой контрнарратив, заявили эксперты на встрече «Лаборатория современных революций», которая прошла в рамках пресс-клуба.

Федеральное агентство новостей провело прямую трансляцию встречи пресс-клуба, на которой эксперты поделились результатами совместного исследования Фонда защиты национальных ценностей и Агентства социального инжиниринга о технологиях западного вмешательства в общественно-политические процессы в России.

«WhatsApp плюс Instagram плюс Facebook равно Facebook большой. То есть уже в рамках одной стороны построили историю, в рамках которой прикосновение власти к WhatsApp — и всенародный бунт. Представим, что в другой стране говорят о переходе на удобный мессенджер», — предложил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По его словам, для того, чтобы развивать свои технологии, должна быть национально ориентированная элита. Малькевич заметил, что, действительно, необходимо «предлагать свой контрнарратив на площадках, которые нам не принадлежат».

Журналист, политолог, член совета Общества «Двуглавый Орел» Андрей Афанасьев напомнил, что YouTube и Facebook не наши площадки. Он призвал уходить из этих социальных сетей в «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. По словам Малькевича, Facebook разрекламировал себя как площадку для интеллектуального общения, поэтому, когда нам надо отказаться от этой сети, то понимаем, что альтернативы нет.

Профессионалы могут сконструировать аудиторию и изменить имидж соцсетей. Но проще идти на Facebook, так как там уже есть площадка, объяснил Афанасьев.