Москва, 12 декабря. Наиболее сложная обстановка в Сирии остается в неподконтрольных Дамаску районах, прежде всего в Идлибской зоне деэскалации и на восточном берегу реки Евфрат. Об этом заявила журналистам на брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам российского дипломата, в Заевфратье РФ и Турция продолжают работать над выполнением сочинского меморандума, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Переговоры президентов Российской Федерации и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в сочинской резиденции российского лидера 22 октября. По итогам встречи двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. В документе отмечалось, что военная операция Турции в САР прекращается, а на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения военной полиции РФ и сирийской погранслужбы. Военные РФ и Сирии призваны содействовать отводу курдских сил от границы на 30 километров.

Напомним, в начале текущей недели Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в котором шла речь о связях американцев и боевиков в Сирии. США систематически предоставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, боевыми дронами и наемниками в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить доказательства, подтверждающие участие США в создании и финансировании ИГ1.

В первой части расследования рассказывалось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского журналиста.

1 Организация запрещена на территории РФ.