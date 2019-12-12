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Госдума приняла закон о повышении МРОТ

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Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Москва, 12 декабря. Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет об увеличении суммы на 850 рублей — с нынешних 11,28 тысячи рублей до 12,13 тысячи рублей. Такая норма вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как пояснял ранее депутат Владимир Синяговский, принятие таких мер позволит улучшить материальное положение 3,2 миллиона россиян. По его словам, половина этих людей трудятся в государственных и муниципальных учреждениях. 

Он уточнил, что повышение МРОТ на 7,5% к действующему сейчас говорит об укреплении российской экономики. Принятие закона позволит также привлечь кадры на важные для государства профессии.

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