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Изгнанному президенту ЦАР Бозизе разрешили вернуться в страну самолетом

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Изгнанному президенту ЦАР Бозизе разрешили вернуться в страну самолетом

Банги, 12 декабря. Административный суд Банги отменил постановление, которое запрещало экс-президенту Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе возвращаться в страну «по воздуху». Бывший глава государства находится в изгнании с 2013 года.

Соответствующее прошение об отмене постановления подали адвокаты Бозизе. Слушания по нему длились на протяжении нескольких часов. Суд отменил положения указа от 2016 года, которые запрещают авиакомпаниям перевозить экс-президента в ЦАР.

Один из юристов Бозизе, Николас Тиангай, заявил, что это решение является частичной победой.

«Теперь он намеревается продолжить судебную борьбу, чтобы восстановить права своего клиента, что позволило бы ему свободно вернуться в свою страну», — передает Central African Republic News.

Как отмечает издание, после свержения в марте 2013 года Бозизе живет в изгнании за границей. Он находится под судебным преследованием как в Центральноафриканской Республике, так и на уровне Международного уголовного суда.

Франсуа Бозизе занимал пост президента Центральноафриканской республики с 2005 года по 2013 год. Он пришел к власти в результате военного переворота и аналогичным способом лишился президентской должности.

В 2013 году боевики повстанческой коалиции «Селека» захватили президентский дворец в Банги. Президент Бозизе бежал из ЦАР в Камерун, где и проживает до сих пор. В 2015 году он попытался поучаствовать в президентских выборах в ЦАР, однако его отказались регистрировать.

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Источник: Central African Republic News
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