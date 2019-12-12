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Путин отметил вклад ДОСААФ в повышение обороноспособности РФ

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Путин отметил вклад ДОСААФ в повышение обороноспособности РФ

Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал делегатов V съезда Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. Телеграмма об этом размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что общество является правопреемником легендарного ОСОАВИАХИМа, созданного еще в 1927 году. По его словам, организация вносит значительный вклад в патриотическое воспитание, физическую и профессиональную подготовку молодежи.

Национальный лидер подчеркнул, что деятельность ДОСААФ повышает обороноспособность страны.

«Готовит молодых людей к службе в Вооруженных силах, работе на промышленных предприятиях, в ОПК и других сферах. Уделяет неустанное внимание развитию авиационных, технических и прикладных видов спорта», — отметил Путин.

Он напомнил, что через ДОСААФ прошли многие известные соотечественники: летчики Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, генеральные конструкторы Сергей Королев и Александр Яковлев, космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова.

По мнению Путина, важно, что организация хранит свои традиции, ставшие историческими.

Он также выразил уверенность, что решения съезда упрочат авторитет ДОСААФ и привлекут новых членов.

Ранее ФАН сообщал, что юнармейцы совершили 7800 прыжков с парашютом в рамках акции «Юнармейский десант» под эгидой ДОСААФ.

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Источник: Пресс-служба президента РФ
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