Путин прибыл на церемонию прощания с Лужковым

Москва, 12 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, которая проходит сегодня в храме Христа Спасителя.

Лужков, возглавлявший Москву в течение 18 лет, умер 10 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в мюнхенской клинике.

Отпевание экс-градоначальника провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прощальная церемония продлится вплоть до 14.00. При этом храм открыт для москвичей и гостей города, которые хотят проститься с Лужковым, с самого утра.

Затем Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с российским писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и исполнительницей Людмилой Зыкиной.

У российского лидера Владимира Путина с Лужковым, как отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, были очень теплые и очень плодотворные отношения, Путин всегда высоко оценивал его вклад в развитие не только столицы, но и в целом в развитие РФ.