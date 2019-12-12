В ОСК рассказали подробности пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Мурманск, 12 декабря. Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло во время проведения огневых работ в первом энергоотсеке. Об этом говорится в заявлении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«При проведении огневых работ в первом энергоотсеке крейсера «Адмирал Кузнецов» в трюме отсека произошло возгорание», ― говорится в сообщении.

В настоящее время ликвидацией возгорания занимаются пожарные расчеты. Находившиеся на корабле работники эвакуированы.

Возгорание на корабле «Адмирал Кузнецов» произошло в четверг. Крейсер находится на ремонте в доке в Мурманске.