Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

Киев, 12 декабря. Украинская Рада в ходе внеочередного заседания продлила действие закона об особом статусе Донбасса на 12 месяцев, такое решение в четверг поддержали 320 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать глава украинского государства Владимир Зеленский, он вступит в силу со дня опубликования.

Закон об особом статусе Донбасса был принят украинским парламентом пять лет назад, однако так и не обрел силу. Осенью прошлого года Рада продлила его до конца текущего года. Законодательный проект был обжалован в Конституционном суде Украины (КСУ), но суд так и не вынес вердикт.

«Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2020», — следует из пояснительной записки.

Согласно Минским соглашениям, киевские власти обязались предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Украине отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом только по окончании проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Впрочем, выборы так и не состоялись, а особый статус для ДНР и ЛНР остался на бумаге.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о начале военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинская сторона постоянно нарушает Минские соглашения.