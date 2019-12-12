Либералы использовали миф о коммунистах-патриотах на незаконных акциях в Москве

Москва, 12 декабря. Хуже предвыборной кампании в Мосгордуму, которая отметилась многочисленными нарушениями со стороны либеральных кандидатов, были только организованные ими акции, и они провалились. Об этом заявил журналист, политолог, член совета Общества «Двуглавый Орел» Андрей Афанасьев.

Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию встречи пресс-клуба, на которой эксперты рассказывают о результатах совместного исследования Фонда защиты национальных ценностей и Агентства социального инжиниринга о технологиях западного вмешательства в общественно-политические процессы в России.

Андрей Афанасьев оценил прошедшие летом в российской столице несанкционированные митинги и акции, к которым призывали сторонники скандального блогера Алексея Навального. Призывы начали звучать после того, как представителей оппозиции не допустили на выборы в МГД из-за превышающего процента брака подписей в избирательных бюллетенях. Он указал, что хуже предвыборной кампании в Мосгордуму были только протесты, но и они провалились.

Как заявил журналист, политолог, член совета Общества «Двуглавый Орел» Андрей Афанасьев в настоящее время мы видим спайку либеральной оппозиции и коммунистической оппозиции.

«В отношении протестов — было и характерно и для Екатеринбурга, и для Москвы — это такая естественная спайка либералов и коммунистов. То есть значительная часть левого истеблишмента и людей среднего уровня левых начинают тоже эксплуатировать оппозиционный дискурс. В нашем сознании по-прежнему живет миф о том, что коммунист — значит патриот», — заметил Афанасьев.

Федеральное агентство новостей подготовило фильм-расследование «Анатомия протеста», посвященный вмешательству Запада в дела России. Журналистам ФАН удалось выяснить, что оппозиция организовывала несанкционированные акции при помощи западных стран, в том числе США. Псевдоактивисты, которые призывали москвичей выходить на улицы, получали на организацию беспорядков деньги из-за рубежа.