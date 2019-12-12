В ДНР объяснили, зачем Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения

Киев пытается уйти от взятых на себя обязательств; с Украиной бессмысленно заключать какие-либо договоренности. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной Варяг).

Киев хочет «Минск-4»

Киев к следующей встрече «нормандской четверки» подготовит изменения к Минским соглашениям. Об этом заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников.

Как он отметил, прописанный в договоренностях комплекс мероприятий не сработал.

«Поэтому давайте садиться, <...> давайте вместе напишем «Минск-4», — сказал он.

Киев хочет подготовить новую редакцию соглашений, чтобы позднее обсудить ее с политическими советниками и министрами стран «нормандской четверки». Кроме того, Резников выразил мнение, что «те домашние задания», о которых договорились на прошлой встрече в Париже, можно выполнить до марта.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

В документе предусмотрено разведение сил и средств к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых КПП в течение 30 дней. Кроме того, главы государств «нормандской четверки», призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Киев недоговороспособен

По мнению Александра Матюшина, новое заявления киевского правительства об изменении Минских соглашений говорит об очередной попытке уйти от взятых на себя ранее обязательств и бессмысленности заключения с Киевом каких-либо договоренностей.

«Какие бы соглашения не заключались с Украиной, и о чем бы не велись переговоры, киевское правительство будет всячески увиливать от их выполнения, добиваясь выполнения только собственных интересов. С учетом довольно сильного военного лобби и активной позиции украинских радикальных националистов Украина будет стоять только на одном — возвращении народных республик Новороссии в состав Украины и воссоздании унитарного украинского государства в границах 2014 года. Что за этим последует предсказать несложно», — пояснил Александр Матюшин.

Варяг уверен, что несмотря на все гарантии Киева о том, что участников боевых действий со стороны ДНР и ЛНР не будут преследовать, обещание выполнить закон об особом статусе региона, в случае возвращения республик в состав Украины, на их территории начнется геноцид народов Донбасса. Захватив и зачистив ДНР и ЛНР, украинское правительство не остановится и будет требовать вернуть Крым.

«Договариваться с Украиной, надеясь на выполнение Киевом Минских соглашений, следует тогда, когда к власти там придут здравомыслящие политики. Они должны вернуть Украину в орбиту Русского мира, твердо встать на путь евразийской интеграции. Но пока на украинском политическом поле таких людей не наблюдается», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране.