«Ливийский «Миротворец» является актом политического преследования ЛНА за успехи на военном поприще — эксперт

Политолог Антон Бредихин назвал действия ливийского консула в Тунисе по созданию ливийского «Миротворца» зеркальной мерой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в ответ на успехи военной кампании со стороны маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Ранее ливийское издание Libya24 сообщало, что ливийский консул в Тунисе Мухаммад Мердас передал службам безопасности Туниса список 721 ливийского гражданина — все они подлежат аресту со стороны МВД Туниса. Согласно информации от источников в правоохранительном ведомстве Туниса, в списке состоят военные, политики и сторонники ЛНА.

Подобные «расстрельные списки» кандидат исторических наук, политолог, главный редактор журнала «Архун» Антон Бредихин считает вполне логичным ходом со стороны ПНС – по мнению эксперта, правительство Файеза Сарраджа пытается любыми путями отлучить от системы управления и лишить влияния на общественное мнение своих противников.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда террористы (ПНС – Прим. ФАН) создают свою ячейку на территории Ливии и уничтожают все силы, которые могут им в дальнейшем противостоять. Соответственно, против сильных игроков применяются расстрельные списки, которые направляются в другие организации и формируются совсем как на Украине – такой себе «ливийский «Миротворец», где собираются данные. Подобные действия со стороны ПНС будет подводить под большую угрозу людей из этих списков вплоть до убийств», — утверждает Антон Бредихин.

Действия со стороны так называемого Правительства национального согласия эксперт объясняет как зеркальную меру ПНС в ответ на успешную военную кампанию со стороны маршала Халифы Хафтара на подступах к Триполи.

«Обычной смертью никто в таких условиях не умирает — это же люди, которые оказывают влияние на общество (Халифа Хафтар и парламентарии тобрукского правительства — Прим. ФАН). А учитывая факт увеличения политического рейтинга Хафтара на общеливийском пространстве это можно считать фактором борьбы и ответом на его успехи на военном поприще», — заключил политолог.

В настоящее время боевики ПНС Ливии отражают атаки Ливийской национальной армии и ведут ожесточенные бои на направлении аль-Халля в Триполи. Кроме того, сообщается о возобновлении столкновений между силами ЛНА и боевиками на направлении аль-Машруа.