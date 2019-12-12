В ответ на демарш официального Берлина, объявившего персонами нон грата двух российских дипломатов, российский МИД выслал из страны двух сотрудников немецкого посольства и вручил послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру ноту протеста. События стали следствием произошедшего в Берлине в августе 2019 года убийства гражданина Грузии, которого считают причастным к терактам в Москве.

По версии немецких властей, высланные ими российские дипломаты недостаточно способствовали раскрытию данного дела. Дальнейшего обмена «любезностями» между дипведомствами наших стран не будет, уверен заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Это лишь мое мнение, но думаю, что в данном конкретном случае на этом все и закончится — Меркель (канцлер Германии Ангела. – Прим. ФАН) уже показала, что она отвечает на запросы немецкого общества, которое подверглось влиянию местной прессы, кричавшей о «русском следе» в убийстве этого террориста, и оперативно реагирует на «угрозы». Мы же в свою очередь должны были симметрично ответить, защищая свою репутацию, и тоже выслали двух человек из числа их сотрудников из страны. Так что все уже получили, что хотели» — уверен сенатор.

Он вспомнил пресс-конференцию, состоявшуюся по итогам «нормандского саммита» 9 декабря, на которой российский лидер прокомментировал личность убитого «гражданина Грузии». В частности, он заявил, что это был опасный преступник, на совести которого жизни по меньшей мере 98 человек.

«Владимир Путин тогда сказал Меркель, что российские власти неоднократно просили Германию выслать этого товарища к нам для отправления правосудия, но систематически получали отказ. Если бы тогда Берлин прислушался к доводам Москвы, то нынешних проблем можно было избежать», — сказал собеседник ФАН.

При этом, пояснил Климов, эти слова нашего президента вовсе не означают, что Россия, как государство, как-то причастно к этому убийству. Он вспомнил теракт 15 апреля 2013 года на Бостонском марафоне — задолго до этого Москва также предупреждала об опасности братьев Царнаевых, которые в итоге и совершили преступление, унесшее жизни 3 и покалечившее около 200 человек. Однако доводам российских властей не вняли, и это привело к трагедии.