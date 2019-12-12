В российских аэропортах появятся комнаты для курения

Москва, 12 декабря. Госдума приняла закон о возможности установки в российских аэропортах комнат для курения. Автором инициативы выступил депутат Сергей Боярский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом расширяется уже определенный в законодательстве перечень мест, где с разрешения собственника допускается курение. В частности, речь идет о «специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции». При этом организовать такое помещение можно будет лишь в транзитных зонах и зонах для пассажиров, уже прошедших регистрацию и досмотр.

«Важным решением, которое мы приняли, дорабатывая проект во втором чтении, стало условие о непрозрачности этих комнат. Таким образом мы не только защищаем некурящих от табачного дыма, но и предотвращаем возможную пропаганду курения. Детям, конечно, не стоит смотреть на этот процесс, а тем более брать пример с таких людей», — рассказал в беседе с ФАН депутат Сергей Вострецов.

Он обратил внимание, что документом нисколько не защищаются права самих курящих.