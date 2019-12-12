Студент РГПУ распространял в соцсетях развратные фото и видео со школьницей

Санкт-Петербург, 12 декабря. Российский государственный педагогический университет имени Герцена на фоне скандала с одним из своих преподавателей — депутатом петербургского Заксобрания Борисом Вишневским — снова оказался в центре внимания прессы. Один из студентов вуза, ранее арестованный по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, уличен в распространении детской порнографии.

Как передает Nation News, учащийся университета Вячеслав был арестован летом 2019 года. Его поместили под стражу в рамках расследования дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

Однако теперь молодому человеку грозит еще одно уголовное дело. Издание со ссылкой на оперативную сводку ОМВД по Петродворцовому району Северной столицы сообщает, что сотрудники правоохранительных органов при проведении следственных действий выяснили, что студент также распространял в Сети детскую порнографию. В период с декабря 2018 года по январь 2019 года он рассылал в социальной сети «ВКонтакте» развратные фото и видео с 13-летней девушкой. В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Ранее РГПУ имени Герцена оказался в центре скандала на фоне обвинений, выдвинутых в отношении депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, который занимается преподавательской деятельностью в этом вузе. Одна из бывших студенток университета заявила о харассменте со стороны парламентария. Письмо девушки опубликовало Nation News. По словам экс-студентки Герцена, в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский домогался ее и ее нескольких сокурсниц. Девушка добавила, что часто объектами домогательств «яблочника» становились первокурсницы, которым едва исполнилось 18 лет.

В интервью она рассказала, что Вишневский давил на нее авторитетом и грозил отчислением за отказ вступить с ним в связь.

Федеральное агентство новостей запустило опрос о харассменте, в котором на условиях анонимности могут принять участие все, кто пострадал от домогательств или стал их свидетелем.