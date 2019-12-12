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Руководитель ЛНР провел рабочее совещание с главами администраций городов

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Глава ЛНР провел рабочее совещание с главами администраций городов

Луганск, 12 декабря. Руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провел рабочее совещание с главами администраций городов и районов. Об этом сообщили в пресс-службе главы ЛНР.

На мероприятии присутствовали руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас, заместитель председателя правительства ЛНР Наталья Тихонская, помощник главы ЛНР Марина Филиппова, министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало, зампредседателя правительства ЛНР Елена Костенко, исполняющий обязанности председателя Государственного комитета тарифного и ценового регулирования ЛНР Лариса Духина.

Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся системы образования и установления тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений, придомовых территорий и на услуги по обращению с бытовыми отходами.

Глава ЛНР провел рабочее совещание с главами администраций городов

По итогу совещания Леонид Пасечник дал поручение главам администраций городов и районов республики совместно с представителями Министерства образования и науки ЛНР разработать предложения по более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на систему образования.

Главой республики была поставлена задача завершить процесс формирования тарифов по обслуживанию домов и вывозу бытовых отходов.

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