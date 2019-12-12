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Связанный с террористами функционер так называемого ПНС назвал взрыв в аз-Завии терактом

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Связанный с террористами функционер так называемого ПНС назвал взрыв в аз-Завии терактом

Город Аз-Завия, где недавно был подорван автомобиль, посетил спикер Высшего государственного совета Халед Мишри. В поездке Халеда Мишри сопровождал Мухаммад Араби Кашлаф — командир так называемой «Роты ан-Наср», включенный в список международных санкций ООН, ополчение которого воюет на стороне ПНС Ливии. Кашлаф известен как контрабандист и работорговец.

Ранее один из пользователей Twitter опубликовал фото с места происшествия — в центре Аз-Завии подорвали заминированный автомобиль.

Как сообщало арабское СМИ 218TV, взрыв произошел на улице аль-Кардабия возле мечети Бен Рамадан. Управление безопасности города Аз-Завия назвало взрыв актом жестокости, в результате которого было ранено несколько человек, а также были повреждены магазины и жилые дома неподалеку. По мнению управления безопасности города, теракт был направлен на дестабилизацию системы безопасности.

Место происшествия 10 декабря посетил спикер Высшего государственного совета Халед Мишри — он охарактеризовал взрывы, произошедшие днем ранее, как «не менее террористические или опасные, чем взрывы террористических организаций, таких как ИГ»1. В этот момент он находился в сопровождении Мухаммада Араби Кашлафа. 

На сайте Совбеза ООН командир бригады мучеников «ан-Наср в Аз-Завии» Мухаммад Араби Кашлаф числится в списке международных санкций. Его ополчение контролирует нефтеперерабатывающий завод, который является центром незаконного ввоза мигрантов. Кроме того, Мухаммад Кашлаф контролирует центры содержания под стражей, среди которых есть и «Наср», находящийся де-юре под контролем Департамента по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Связанный с террористами функционер так называемого ПНС назвал взрыв в аз-Завии терактом

Также в докладах Совбеза ООН сказано, что террорист взаимодействует с руководителем местного подразделения береговой охраны в аз-Завии Абд ар-Рахманом Миладом, подразделение которого перехватывает лодки с мигрантами: они доставляются под контролем ополченцев в «ан-Наср» в места заключения, где содержатся в нечеловеческих условиях. Ранее группа экспертов собирала доказательства того, что мигранты неоднократно подвергались побоям и унижениям, а женщин из стран южнее Сахары и Марокко продавали на рынке в качестве секс-рабынь.

В настоящее время ополчение Кашлафа воюет на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в районах Варшафана, ас-Свани и Джанзур.

«Сложно говорить о терактах в пространстве, которое контролируется террористической организацией в принципе. Вместе с тем нужно понимать, что теракты являются даже не методом устрашения в данной ситуации, а методом реализации государственного управления, ведь террористы строят свое государство. И именно посредством терактов они пытаются не то, что надавить на население, – они пытаются осуществить внутренний передел. То есть предпринять шаги по изменению структуры перераспределения финансовых потоков, которые упоминались и в вопросах торговли людьми, и в наркоторговле. Поэтому, когда мы говорим о терактах на территории Ливии (подконтрольной ПНС – Прим. ФАН), это звучит весьма двусмысленно. И все-таки, если теракты происходят, то это не стоит рассматривать как теракт в традиционном понимании – для ПНС это метод управления территорией в данном конкретном случае», — утверждает политолог Антон Бредихин.

Связанный с террористами функционер так называемого ПНС назвал взрыв в аз-Завии терактом

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является структурой, сформированной странами запада после свержения последнего легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи. Функционеры триполитанского «правительства» являются членами или напрямую связаны с такими международными террористическими группировками, как ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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