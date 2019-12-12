Связанный с террористами функционер так называемого ПНС назвал взрыв в аз-Завии терактом

Город Аз-Завия, где недавно был подорван автомобиль, посетил спикер Высшего государственного совета Халед Мишри. В поездке Халеда Мишри сопровождал Мухаммад Араби Кашлаф — командир так называемой «Роты ан-Наср», включенный в список международных санкций ООН, ополчение которого воюет на стороне ПНС Ливии. Кашлаф известен как контрабандист и работорговец.

Ранее один из пользователей Twitter опубликовал фото с места происшествия — в центре Аз-Завии подорвали заминированный автомобиль.

#الزاوية



إنفجار سيارة مفخخة جنب سياج ميليشيات الفرقة الأولى أمام عمارة الأولمبي ... pic.twitter.com/OfOB87wvHM — ابن ليبيا السرتاوي???????????????? (@MstrMax11) December 9, 2019

Как сообщало арабское СМИ 218TV, взрыв произошел на улице аль-Кардабия возле мечети Бен Рамадан. Управление безопасности города Аз-Завия назвало взрыв актом жестокости, в результате которого было ранено несколько человек, а также были повреждены магазины и жилые дома неподалеку. По мнению управления безопасности города, теракт был направлен на дестабилизацию системы безопасности.

Место происшествия 10 декабря посетил спикер Высшего государственного совета Халед Мишри — он охарактеризовал взрывы, произошедшие днем ранее, как «не менее террористические или опасные, чем взрывы террористических организаций, таких как ИГ»1. В этот момент он находился в сопровождении Мухаммада Араби Кашлафа.

На сайте Совбеза ООН командир бригады мучеников «ан-Наср в Аз-Завии» Мухаммад Араби Кашлаф числится в списке международных санкций. Его ополчение контролирует нефтеперерабатывающий завод, который является центром незаконного ввоза мигрантов. Кроме того, Мухаммад Кашлаф контролирует центры содержания под стражей, среди которых есть и «Наср», находящийся де-юре под контролем Департамента по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Также в докладах Совбеза ООН сказано, что террорист взаимодействует с руководителем местного подразделения береговой охраны в аз-Завии Абд ар-Рахманом Миладом, подразделение которого перехватывает лодки с мигрантами: они доставляются под контролем ополченцев в «ан-Наср» в места заключения, где содержатся в нечеловеческих условиях. Ранее группа экспертов собирала доказательства того, что мигранты неоднократно подвергались побоям и унижениям, а женщин из стран южнее Сахары и Марокко продавали на рынке в качестве секс-рабынь.

В настоящее время ополчение Кашлафа воюет на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в районах Варшафана, ас-Свани и Джанзур.

«Сложно говорить о терактах в пространстве, которое контролируется террористической организацией в принципе. Вместе с тем нужно понимать, что теракты являются даже не методом устрашения в данной ситуации, а методом реализации государственного управления, ведь террористы строят свое государство. И именно посредством терактов они пытаются не то, что надавить на население, – они пытаются осуществить внутренний передел. То есть предпринять шаги по изменению структуры перераспределения финансовых потоков, которые упоминались и в вопросах торговли людьми, и в наркоторговле. Поэтому, когда мы говорим о терактах на территории Ливии (подконтрольной ПНС – Прим. ФАН), это звучит весьма двусмысленно. И все-таки, если теракты происходят, то это не стоит рассматривать как теракт в традиционном понимании – для ПНС это метод управления территорией в данном конкретном случае», — утверждает политолог Антон Бредихин.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является структурой, сформированной странами запада после свержения последнего легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи. Функционеры триполитанского «правительства» являются членами или напрямую связаны с такими международными террористическими группировками, как ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.