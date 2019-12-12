Полонский рассказал о зарождении предпринимательства в России при Лужкове

Москва, 12 декабря. Бизнес в России и начал развиваться при экс-мэре Москвы Юрии Лужкове. Об этом заявил бизнесмен Сергей Полонский.

По его словам, до Лужкова в стране предпринимателей как таковых не было. Сергей Полонский отметил, что именно при бывшем мэре российской столицы все начиналось, раньше «не было гипермаркетов, поэтому была возможность работать у малого и среднего бизнеса — торговля в киосках и на рынках».

«Это та почва, из которой вырастают предприниматели высокого уровня. Тогда все было проще, был легкий вход в бизнес», — заявил Полонский в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Как отметил собеседник издания, в Москве до Лужкова не было высоких зданий — одни хрущевки. По словам Полонского, Лужков получил разваленный стройкомплекс, перед ним стояла задача — заново отстроить город.

«Появилась совершенно новая Москва с высотными зданиями — бизнесмены вышли из подвалов, где раньше были их офисы», — указал бизнесмен.

Бизнес невозможно представить без девелопмента, заметил Сергей Полонский. Как считает собеседник издания, если бы Лужков не заложил «Москву-Сити», то в столице была бы совершенно другая бизнес-среда.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из больниц немецкого города Мюнхен после операции на сердце. Ему было 83 года. Соболезнования родным и близким Лужкова выразили председатель правительства страны Дмитрия Медведева, действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова.

В четверг в Москве проходит прощание с Юрием Лужковым. Церемония проходит в храме Христа Спасителя. Прямую трансляцию провело Федеральное агентство новостей. Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Напомним, жители и гости российской столицы смогут принести цветы в память об умершем бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове. Возле стен московской мэрии было организовано место памяти. Там лежат цветы, принесенные москвичами. Любой желающий может оставить запись о Лужкове в книге памяти.