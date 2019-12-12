Песков заявил, что ему неизвестно о планах внести изменения в Конституцию РФ

Москва, 12 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после опроса заявил, что ему неизвестно о каких-либо планах внесения в перспективе поправок в Конституцию РФ.

«О каких-то планах я вам ничего не могу сказать. Мне не известно о таких планах… Естественно, у Конституции есть незыблемая часть, есть часть, которая соответствует каким-то реалиям времени. Поэтому не знаю просто детали этого опроса», — добавил он.

Ранее Фонд общественного мнения провел опрос, 68% участников которого заявили, что в Конституцию следует вносить поправки. В ФОМ отметили, что с 2013 года число респондентов, которые придерживаются такого мнения, выросло на 24%.