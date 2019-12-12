Голодец выразила соболезнования семье Лужкова

Москва, 12 декабря. Вице-премьер Ольга Голодец прибыла на похороны бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, выразив его семье соболезнования от всего правительства.

Голодец отметила, что страна понесла утрату, и люди будут помнить Лужкова за его стремление сделать их жизнь лучше в не самое простое время.

«Он очень много сделал для развития социальной сферы в городе и стране, потому что он заложил некоторые принципы, которые были распространены из Москвы на все пространство страны», — отметила Голодец.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя в четверг, 12 декабря. Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, экс-мэр столицы в 1992-2010 годах Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря в одной из больниц Мюнхена. Бывшему руководителю города было 84 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о причинах смерти Лужкова, о которых заявил главный врач мюнхенской клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух. По словам медика, у экс-градоначальника случился инфаркт, и осложнения от него привели к летальному исходу.

Экс-мэр был экстренно доставлен в больницу для проведения исследования, в ходе которого выяснилось, что все важнейшие сосуды в его сердце были закрыты. Их удалось разблокировать, однако затем началось кровотечение, и сердце политика остановилось.