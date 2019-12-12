Путин посетит церемонию прощания с Лужковым

Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин посетит церемонию прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня президент попрощается с Юрием Михайловичем Лужковым», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

В прошедший вторник, 10 декабря, стало известно о смерти Лужкова​​​. Эту информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно информации прессы, причиной смерти бывшего мэра стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в одной из мюнхенских клиник.

Прощание с Лужковым проходит в четверг в столичном храме Христа Спасителя. Церемонию отпевания проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова. По его словам, бывший мэр Москвы сделал весомый вклад в развитие церковно-государственного сотрудничества, а также оказывал активную помощь при строительстве восстановлении храмов в столице. Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

С конца 70-х годов Лужков работал в Моссовете и Мосгорисполкоме. В 1992 году Лужков занял пост мэра Москвы. Позднее его трижды избирали главой города. В сентябре 2010 года Лужков был отправлен в отставку.

Ранее Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова. Глава государства направил телеграмму родственникам экс-мэра Москвы.