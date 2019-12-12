Сирия, 12 декабря. Курдские боевики провели рейд в Ракке и насильно завербовали четырех человек. В Дейр-эз-Зоре террористы ИГИЛ1* убили солдата сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты к позициям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются на юге Идлиба ударами с боевиками, в Дейр-эз-Зоре, по неподтвержденным данным, потеряли одного военнослужащего при нападении ИГИЛ.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на курдских боевиков в Ракке и Дейр-эз-Зоре, совершило нападение на блокпост сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают подразделения правительственных сил на юге провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: провели рейд в Ракке и насильно завербовали четырех жителей поселка.

ВС Турции и союзные силы: в Идлиб направили два конвоя подкрепления на два наблюдательных пункта,

Провинция Дамаск

Местные источники сообщили Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), что неизвестные люди совершили нападение на контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА) у города Дума. Сведений о пострадавших нет. Источник сообщил что ранее в районе неизвестные оставили на стенах в жилом районе граффити с антиправительственными лозунгами, призывая местных жителей начать вооруженное восстание. Ответственность за нападение и вандализм пока не взяла на себя ни одна из антиправительственных группировок.

Провинция Дейр-эз-Зор

На северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в зоне оккупации курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) группа неизвестных боевиков совершила нападение на контрольно-пропускной пункт в окрестностях поселка Аль-Хусейния. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, неизвестные обстреляли из автоматов блокпост, после чего скрылись. Курдские радикалы возлагают ответственность за нападение на членов спящих ячеек «Исламского государства».

На подконтрольном ИГИЛ медиаресурсе «Амак» появилось заявление террористов о том, что одна из «спящих ячеек» совершила вылазку к северо-западу от города Дейр-эз-Зор и убили одного военнослужащего Сирийской арабской армии (САА) в поселке Аяш.

Провинция Идлиб

На юге провинции сирийская армия продолжает обстреливать укрытия джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Абу-Макка, как передает портал Masar Press Net. Утром отмечались столкновения у поселка Мадая, где стороны обменялись ударами из тяжелой артиллерии.

Западнее самолеты ВКС РФ нанесли точечные удары по расположениям радикалов в районе города Абу-Духур и авиабазы, о чем сообщает новостной портал Al Masdar. Российская авиация возобновила вылеты на юге провинции, после того как боевые вылеты были прекращены из-за погодных условий.

Конвой турецких войск вошел на территорию провинции через пограничный пункт Баб аль-Хава и, разделившись, отправился к наблюдательным пунктам Сурман и Маар-Хатат на юге провинции, как передает агентство Halab Today.

Провинция Ракка

В поселке Карама боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели серию рейдов с задержаниями и обыскали дома мирных жителей. В ходе рейда курдские радикалы заключили под стражу четырех молодых людей, о чем сообщает медиаресурс Alk Habour 21. Предполагается, что юноши были насильно завербованы в ряды «Отрядов народной самообороны» для прохождения службы.

В поселке Аль-Халалия неизвестные лица подбросили гранату на блокпост курдских радикалов. Информации о пострадавших не поступало. SDF подозревают, что нападение было организовано подпольно действующими боевиками «Исламского государства», в поселке был проведен рейд.

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасака, Ракка и Алеппо, о сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков. Силами ВКС РФ также армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы – Тель-Эш-Шур-Гарби и от Тель-Тамра в Хасаке до электроподстанции Мамбрука в Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.