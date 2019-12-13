Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: как заработать и куда вложить

Федеральное агентство новостей представляет финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака, составленный для наших читателей астропсихологом Ингой Лозанчич.

В своем прогнозе на 2020 год Инга Лозанчич опиралась на расположение планет на небесной сфере и общие тенденции, которые они задают в наступающем году. По словам астропсихолога, определяющим для финансовой и профессиональной сферы в 2020-м будет то, что Юпитер почти год будет находиться в знаке Козерог, а это делает очень важным то, как мы понимаем успех, какие у нас цели и стратегии развития.

«Цели и стратегии развития в 2020 году кардинально отличаются от прошлого года: настрой на предельно ответственное отношение ко всему. Козерог — очень серьезный знак, которому во всем нужен смысл, конкретика и надежность», — объяснила астропсихолог, специально для ФАН составляя финансовый гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

Как зарабатывать и куда вкладывать деньги в 2020 году

По словам Инги Лозанчич, в ближайший год будет иметь смысл только то, что человек делает реально. Оценки будут даваться исключительно по поступкам.

«Это касается и финансов, и профессиональных вещей. Тут только стабильные проекты, только то, что не подведет. Деньги стоит вкладывать в здоровье, образование, культурное обогащение себя и своих близких, а также в недвижимость. Строительство и ремонты — это сферы, которые будут процветать в следующем году. Наиболее востребованными будет все, что имеет дело с формой и конкретикой: зодчество, архитектура, дизайн, фотография… В Козероге собралось много планет, и люди хотят ощутимых результатов в любой сфере жизни», — говорит астропсихолог.

Инга Лозанчич отметила также, что в знаке Козерога рядом находятся Плутон и Сатурн, а эти две планеты устроены по-разному.

«Плутон хочет все трансформировать. В результате либо происходит разрушение, либо, если вы справляетесь с этой энергией, случается переход на новый уровень. А у Сатурна задача — зацементировать то, что есть, сохранить все в бронзе и граните. Так вот представьте, насколько это противоречивые энергии — одна планета пытается трансформировать, другая — сохранить и упрочить», — заметила Инга Лозанчич.

В связи с этим она предполагает, что 2020 год будет сложным для госструктур и госучреждений. Многие чиновники, чьи функции не востребованы или неэффективны, возможно, потеряют рабочие места, прогнозирует астропсихолог.

«В 2020 году очень важно, чтобы ты занимался тем, что каким-то образом улучшает пространство, имеет практическую пользу, а не ограничивается пустыми словами. Если этого нет, то не исключен кризис. Но даже слово «кризис» зависит от контекста. Нет хорошего или плохого, есть — не на своем месте. То, что полезно в одном случае, может стать препятствием в другом», — говорит Лозанчич.

Эксперт добавила, что подобное ожидает и различные общественные формации.

«Если они реально работают и в их деятельности есть смысл, в новом году они могут выйти на новый виток развития: то, что жизнеспособно, Плутон выводит на новый уровень, а то, что изжило себя — разрушает», — объяснила собеседница ФАН.

Козерогов ждут судьбоносные перемены, Скорпионов — покорение новых высот

Если же останавливаться на отдельных знаках зодиака, то самые большие изменения в 2020 году ждут Козерогов. По словам Инги Лозанчич, они заденут как личную, так и профессиональную сферу представителей этого земного знака, особенно тех, которые родились в период с 22-го по 30 декабря.

Также готовиться к переменам во всех сферах жизни астропсихолог советует Овнам, Ракам и Весам. Для Дев и Тельцов 2020 год обещает быть относительно спокойным и хорошим. Водолеи и Близнецы будут многому учиться. Скорпионам Инга Лозанчич обещает большие возможности для реализации целей. У Рыб акценты смещаются на личную жизнь.

Наконец, Львам и Стрельцам придется в 2020 году много работать и вырабатывать смирение, хоть это им не свойственно, потому что время легких побед постепенно уходит.

«Наступающий год подразумевает, что нужно много работать, заниматься серьезными вещами, подходить ко всему грамотно», — подчеркнула Инга Лозанчич.

Подробнее с гороскопом на 2020 год по знакам зодиака можно ознакомиться здесь.