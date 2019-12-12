В Кремле назвали позитивным факт посещения российским журналистом Украины

Москва, 12 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт того, что российский журналист въехал на территорию Украины.

«Давайте пока исходить из того, что журналист действительно въехал – это позитивный знак. Как дальше выстроится работа – судить по одному дню невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше. Я просто не знаю, как выстроена работа в офисе президента Украины со СМИ. Сам факт, что после слов президента Зеленского журналист достаточно оперативно смог въехать – это факт позитивный. Будем надеяться, что ничто его не омрачит», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе саммита «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов на Украину. Зеленский заявил, что недоволен тем, как в российских СМИ освещают события в стране и пообещал показать лично, что происходит на Украине.

После такого заявления Зеленского журналисты МИЦ «Известия» опубликовали видео беседы с украинской Погранслужбой. Пограничники поинтересовались целью приезда журналистов из РФ, на что представители СМИ напомнили, что их пригласил президент страны. После этого журналистов пропустили на Украину, сообщает Пятый канал.