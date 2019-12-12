Москва простилась с Юрием Лужковым — репортаж ФАН

В Москве 12 декабря простились с Юрием Лужковым, руководившим столицей с 1992 по 2010 год. Гражданская панихида проходила в храме Христа Спасителя, сотни людей принесли цветы к гробу московского градоначальника. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Мюнхене после операции на сердце. Неожиданно для многих, кто его знал — а это много больше, чем вся Москва. В последний путь второго мэра столицы провожает огромная очередь из москвичей, политики подбирают слова для прощальных речей.

«Он всегда будет жить в наших сердцах. Мы восхищались его стремлением сделать лучше в очень непростое время, — говорит у гроба заместитель правительства РФ Ольга Голодец. — Он очень многое сделал для развития социальной сферы и здравоохранения в городе и стране. Он заложил некоторые принципы, которые были распространены из Москвы на все пространство России. Хочется пожелать его семье всего самого доброго. Держитесь. Выражаю вам глубокие соболезнования от всего правительства РФ».

Юрий Лужков был из тех политиков, кто с самого начала выступал за воссоединение Крыма с Россией, еще задолго до того, как это стало возможным. В день его ухода из жизни многие крымчане теплыми словами вспомнили его помощь военным морякам Севастополя и всему городу-герою.

На церемонии прощания память ушедшего почтил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он напомнил о горячем желании Лужкова вернуть Крым домой.

«Дорогой, незабываемый, любимый Юрий Михайлович, я верю, что вы нас слышите. Хочу передать сегодня скорбь всего Крыма по поводу неожиданной трагической кончины человека, который вложил свою силу, душу в Крым, — сердечно высказался Мурадов. — Именно он поддерживал русский дух в Крыму, он создавал основу для возвращения Крыма на родину, в Россию, и мы ему колоссально признательны за эти труды. Он оставляет после себя огромные достижения в Москве, России, мире, оставляет творческое наследие и свою семью, которую беззаветно любил, был ей предан. Мы никуда не уходим, мы рядом. Пока идем по этой жизни, будем помнить Юрия Михайловича, он будет жить в сердцах москвичей».

Панихиду по второму мэру столицы отслужил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Перед поминальной службой он также сказал несколько слов в память об ушедшем.

«Мне приходилось общаться с ним и в строгой обстановке, при обсуждении сложных вопросов, и в неформальной», — вспомнил патриарх.

Он признался, что всегда поражался остроте ума Юрия Лужкова и был тронут «особой атмосферой, особой энергией, которую тот излучал».

По его главы РПЦ, Лужков был творческим, внимательным человеком, который критически все осмыслял.

«Именно его инициативой, его настойчивостью, его способностью вступать в диалог с власть имущими был построен этот величественный храм, — сказал патриарх Кирилл о храме Христа Спасителя, воссозданном при Лужкове. — Если бы не его горячая убежденность в правоте того дела, которое он хотел осуществить, мы бы сегодня не стояли под его величественными сводами. Юрий Михайлович уделял большое внимание восстановлению, реставрации, строительству храмов, восстановлению исторического облика Красной площади, восстановлению Иверских ворот, помещению для копии Тверской иконы Божьей матери. Делал он все это не формально, а совершал эти деяния с полным осознанием важности последствий. Он построил очень много в Москве, изменил облик нашего города. В своей многотрудной, многоплановой творческой жизни он очень внимательно относился к людям: достаточно сказать, что многие социальные инициативы, направленные на поддержание малоимущих, внимательное отношение к нуждающимся, не входили в его прямые обязанности. Он делал это по велению совести. Мы стоим у гроба человека широкой души, сильного ума, доброго сердца».

Ранее бывший пресс-секретарь Лужкова Сергей Цой рассказывал, каким ему запомнился второй мэр столицы. Цой вспоминал, как Юрий Михайлович «получил Москву голодную, грязную, разоренную, а в юбилей столицы 2007 года, все ахнули, потому что все увидели уже другую Москву: чистую, красивую, нарядную, экономически благополучную».

Церемонию прощания с Юрием Лужковым посетил и его преемник — нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Проводить Лужкова в последний путь приехал также президент России Владимир Путин.

После того, как с бывшим главой столицы попрощались все желающие, — а поток людей не иссякал с утра, — Юрия Лужкова по решению семьи похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.