Сомнолог рассказал о пользе короткого дневного сна

Москва, 12 декабря. Продолжительный сон в дневное время не повышает риск развития инсультов — дольше обычного спят те, у кого уже есть проблемы со здоровьем, при этом короткий дневной сон полезен. Об этом сообщил журналистам заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По словам сомнолога, 30-минутный сон днем снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, при этом длительный сон имеет противоположный эффект.

«Возможно, это просто связано с тем, что к группе людей, которые имеют избыточный дневной сон, относятся те, кто уже имеют заболевания, которые сами по себе повышают сосудистые риски», — передает РИА Новости слова Полуэктова.

При этом специалист уточнил, что китайские коллеги не первые пришли к такому умозаключению, аналогичные и похожие исследования проводились и в других государствах.

Он также обратил внимание на то, что периодически выяснялось, что люди, спящие дольше среднего, имеют больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов. Однако, по его словам, напрямую повышение риска развития инсульта не связано с длительным сном.

Напомним, ранее на портале EurekAlert! сообщалось об исследовании специалистов из Университета науки и технологий в Ухане, которые выяснили, что у людей, спящих днем, увеличивается риск инсульта.