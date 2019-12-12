Почему Аршавин заявил, что нужно начинать играть в футбол весной

Неудачное выступление российских команд в еврокубках стало поводом для обострения дискуссии вокруг системы российского футбола. Отечественная легенда Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» высказался за отказ от проведения чемпионата России по системе «осень-весна». О плюсах и минусах текущего формата проведения футбольных турниров — в колонке обозревателя Федерального агентства новостей.

«Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов. Обе команды весной сделают то, что в футболе обычно формулируют как «сосредоточимся на выступлении в чемпионате». Для петербуржцев, которые опережают ближайшего преследователя на 10 очков, острой необходимости в этом абсолютно точно нет. Достаточно заметить, что подопечным Сергея Семака можно спокойно в оставшихся 11 турах проиграть трижды при условии побед в других матчах. Если учесть, что в первых 19 матчах, которые были осложнены играми Лиги чемпионов, команда оступилась во внутреннем первенстве лишь дважды, напрашивается один вывод. Невыход в весеннюю стадию — однозначный провал. Особенно если учесть, что петербуржцы не скупились на приобретения сильных футболистов в последний год и однозначно усилились.

«Локомотив», в свою очередь, попал в крайне сложную группу. Выйти из нее хотя бы в Лигу Европы с самого начала казалось задачей непростой. И это при том, что состав железнодорожников на бумаге уступает в РПЛ лишь «Зениту». Но и тут необходим контекст: с конца ноября в 11 матчах всех турниров один из грандов нашего футбола выиграл только один раз — со счетом 3:2 бит был «Тамбов». Пожалуй, в данном случае «сосредоточиться на выступлении в чемпионате» было бы логичным, ведь при таких результатах в еврокубковой зоне столичный клуб может к концу весны и не удержаться.

Эти неудачи наших команд вкупе с провалом «Спартака» и тульского «Арсенала» еще на квалификационных стадиях Лиги Европы и нехарактерно слабой игрой ЦСКА и «Краснодара» в своих лигоевропейских группах породили новую волну разговоров о том, правильно ли устроен наш футбол. Аршавин резонно поднял важный вопрос: должен ли российский чемпионат начинаться синхронно с европейскими? Ведь это делалось, прежде всего, ради более комфортного выступления наших команд на европейской арене. При этом в качестве жертвы на алтаре оказались летние матчи, в которые болельщикам на трибунах сидится намного комфортнее, чем в декабре. Да, на арене в Петербурге есть крыша, но в той же «Уфе», например, нет. И не предвидится. А в декабре там, надо сказать, не жара.

Мало того, до перехода на систему «осень-весна» российские клубы дважды выиграли Кубок УЕФА, который теперь называется Лигой Европы. В последние годы наши клубы ни разу не оказывались в полуфинале турнира. Да, в Лиге чемпионов некий всплеск первые годы после реформы был, но связан он с успехами ЦСКА и «Зенита» — на тот момент состав обеих команд был не в пример сильнее текущих. Сейчас отечественный футбол живет по другим правилам — отчасти из-за существования финансового фейр-плей, не позволяющего тратить больше, чем зарабатываешь. В 2011 году ФФП был принят, но на полную мощность заработал лишь спустя несколько лет. Бесспорно, сказались и санкции, ведь зарплаты футболистов были привязаны к курсу евро. И если российские футболисты восприняли ситуацию адекватно, довольно быстро согласившись отвязать зарплату от курса, то иностранцы в основной своей массе на такие жертвы во благо российскому футболу готовы не были.

За локальные успехи в Лиге чемпионов мы заплатили тем, что из года в год клубы ПФЛ — третьей по силе российской лиги — исчезают с футбольной карты. Кроме того, уровень футбола в ПФЛ обрушился: летом они играть не могут, а в октябре-ноябре на маленьком стадионе без крыши нет болельщика. Поля в ПФЛ поголовно искусственные — на таких и так тяжело играть, а делать это, когда газон подмерз, просто опасно. О качестве игры и ее зрелищности говорить совсем не приходится. Зато летом, когда есть погода, у футболистов отпуск, они на сборах — вместо того чтобы играть. Не стоит забывать, что в 1999-2000 годах сам Аршавин в составе «Зенита-2» провел на уровне ПФЛ (тогда называвшейся Второй лигой) 56 матчей, — он определенно знает, о чем говорит. Далеко не все футболисты могут сразу заиграть на уровне РПЛ. Зачастую им необходимо закалиться в низших лигах, получить необходимый опыт. Но сейчас выбраться из ПФЛ в РПЛ гораздо сложнее, чем это было раньше.

Безусловно, возвращение к системе «весна-осень» породит некоторый рассинхрон календаря с европейскими чемпионатами. Но речи о том, чтобы откалываться от футбольного сообщества, точно не идет: те же трансферные окна все равно могут проходить одновременно с европейскими. В Финляндии и Швеции — весьма благополучных странах с достойным, надо заметить, уровнем футбола — чемпионаты стартуют весной, а не осенью. Климатически они нам гораздо ближе, чем Испания и Италия. Конечно, одним возвращением к системе «весна-осень» положение первой и второй лиги не перевернуть, но и это станет для них большим шагом в сторону благополучия.