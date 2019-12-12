Россия готова сотрудничать с ФРГ по делу Хангошвили, заявил Песков

Москва, 12 декабря. Россия направляла Германии запросы о выдаче убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили. Его причастность к кровавым терактам установлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Запросы были, и об этом докладывалось президенту», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли запросы со стороны РФ на экстрадицию убитого в Берлине гражданина Грузии.

Песков уточнил, что было установлено участие этого человека в «чрезвычайно кровавых террористических актах и актах массового убийства».

Кроме того, представитель Кремля напомнил о том, что Владимир Путин ранее уже заявлял о том, что Россия будет «делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь немецким коллегам» в расследовании.

Сегодня Россия по принципу взаимности признала «persona non grata» двух сотрудников посольства Германии в РФ. Они должны покинуть Россию в течение семи суток. В МИД РФ подчеркнули отмечается, что руководителю дипмиссии ФРГ был выражен решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов из ФРГ в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии в Берлине в августе этого года. В преступлении прокуратура Германии подозревает 49-летнего россиянина.

О том, что Москва неоднократно обращалась к Берлину с просьбой выдать Хангошвили, Владимир Путин заявил после «нормандского саммита» в Париже в ночь на 10 декабря. Российский лидер тогда подчеркнул, что Хангошвили являлся боевиком и был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Напомним, Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в Берлине. Ему выстрелили в спину, после чего преступник скрылся на велосипеде. Немецкий политолог Александр Рар считает, что убийство Хангошвили могло произойти из-за кровной мести.