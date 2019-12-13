Песков рассказал, как Путин оценивает работу Кузнецовой

Москва, 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поступившее из СПЧ предложение об отставке детского омбудсмена, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что президент регулярно встречается с Кузнецовой. Позитивно и высоко оценивает ее работу. Вот, что можно сказать», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, насколько в Кремле удовлетворены работой уполномоченного и считают ли актуальным этот вопрос.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что, в соответствии с установленной практикой, Кузнецова регулярно отчитывается перед главой государства.