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Песков рассказал, как Путин оценивает работу Кузнецовой

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Песков рассказал, как Путин оценивает работу Кузнецовой

Москва, 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поступившее из СПЧ предложение об отставке детского омбудсмена, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что президент регулярно встречается с Кузнецовой. Позитивно и высоко оценивает ее работу. Вот, что можно сказать», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, насколько в Кремле удовлетворены работой уполномоченного и считают ли актуальным этот вопрос.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что, в соответствии с установленной практикой, Кузнецова регулярно отчитывается перед главой государства.

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