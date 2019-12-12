Путин встретится с судьями в День Конституции

Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин встретится с судьями Конституционного суда в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня День Конституции, и президент встретится с судьями Конституционного суда. Они ежегодно встречаются, и каждый раз получается такая субстантивная беседа. Кроме того, пройдет целый ряд встреч внутреннего характера. Президент попрощается с Юрием Лужковым», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков напомнил, что в четверг начал работу официальный сайт 9 мая.рф. Пресс-секретарь президента РФ оценил новый ресурс и предположил, что сайт будет насыщенным.

«Всю информацию по 75-летию Победы там можно черпать. Он станет и новостным, и историческим агрегатом. Там будет огромный фотоархив, описание ключевых событий войны. Следите за обновлениями сайта. Он будет очень насыщенным, он будет жить в активном состоянии весь год и, возможно, далее», — добавил Песков.

Напомним, в прошедший вторник, 10 декабря, стало известно о смерти Лужкова​​​. Эту информацию подтвердил столичный мэр Сергей Собянин. Согласно информации прессы, причиной смерти бывшего мэра стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в одной из мюнхенских клиник, сообщает телеканал «360».

Прощание с Лужковым проходит в четверг в столичном Храме Христа Спасителя. ожидается, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приступит к отпеванию в четверг в 11.00, церемония прощания продлится до 14.00, пишет «Царьград».