Бутина рассказала о более жестком наказании в США за насилие в отношении полиции, чем в РФ

Член Фонда защиты национальных ценностей Мария Бутина, проведшая в американской тюрьме почти два года, на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» отметила, что многие фигуранты «московского дела» отделались лишь штрафами и условными сроками, в то время как в США за насилие в отношение полицейских положено куда более строгое наказание.

Не допущенные до выборов в Мосгордуму из-за многочисленных ошибок и махинаций с подписями экс-кандидаты этим летом организовали серию незаконных митингов, повлекших за собой массовые беспорядки, и, как следствие, уголовные дела, реальные и условные сроки для некоторых участников акций.

В «московском деле» фигурировали 30 человек, однако позднее дела в отношении семи из них были прекращены. На сегодняшний день только восемь человек остаются под следствием, а остальным 15 уже огласили приговоры. В большинстве своем фигуранты «московского дела» отделались лишь штрафами и условными сроками, а реальные получили только 10 человек.

Например, двум участникам летних незаконных акций вынесли приговор уже в начале сентября – Даниле Беглецу дали два года колонии за применение насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ), а Ивану Подкопаеву дали три года по той же статье (осужденный распылил перцовый баллончик в сторону полицейских).

Кунцевский суд 6 декабря огласил приговоры еще нескольким фигурантам «московского дела». Несмотря на то, что прокурор просил четыре года колонии, Егора Жукова осудили на три года условно за призывы к экстремизму и запретили администрировать сайты.

Мария Бутина на стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» отметила, что если бы подобное проходило в США, то наказание было бы гораздо серьезнее.

«Дело бы не ограничилось запретом на администрирование ресурсов в сети интернет, как у Егора Жукова. В США за насилие в отношении полицейского, любое касание сотрудника власти, дают реальный срок. В стране существует такое понятие, как минимальный срок заключения, то есть вам дадут от года и выше», — рассказала Бутина.

Помимо реального отбывания срока в тюрьме за насилие в отношении полицейского сверху могут дать еще и несколько лет условно.

«Со мной в камере сидела женщина, которая в состоянии алкогольного опьянения пнула полицейского. Получила год и 10 лет условно. То есть любое правонарушение — и эти 10 лет для нее станут реальными», — подчеркнула Бутина.

Сама Мария Бутина в американской тюрьме провела почти два года. В США она приехала в 2016 году по студенческой визе и изучала международные отношения. Через два года россиянку арестовало ФБР, обвинив в «участии в заговоре с целью работы иностранным агентом». Из-за угроз сесть в тюрьму на 15 лет, морального давления, нарушения прав и условий содержания Марии пришлось пойти на сделку со следствием. Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы, 9 из которых россиянка на тот момент уже провела за решеткой.

Возвращения Бутиной на родину добивались в том числе и на уровне МИД РФ — министерство слало ноты протеста в ответ на сообщения об ужасных условиях содержания россиянки в тюрьме. В конце октября 2019 года Бутина вернулась в Россию.