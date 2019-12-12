Дамаск, 12 декабря. В сирийском Алеппо был освобожден ребенок, которого удерживали террористические группировки. Мальчика удалось спасти совместными усилиями сирийских бойцов и российских военных, находящихся в регионе. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).



13-летний сирийский мальчик по имени Аббас потерял отца, мать, братьев и сестер после того, как регион атаковали террористические группировки, которые некоторое время удерживали восточную часть Алеппо.

«Были минометные обстрелы. Мы жили на улицах до тех пор, пока ВКС РФ не вошли в регион и не спасли меня. Сейчас я живу в детском доме», — рассказал он в интервью нашему корреспонденту.

В настоящее время Аббас живет в благотворительном штабе в провинции Алеппо. Как правило, именно туда привозят всех несовершеннолетних, которые остались сиротами в ходе террористического конфликта.

«Тут нам помогали и давали все, что нужно. Тут есть школа, учителя и все необходимое для учебы», — добавил Аббас.

После прохождения медицинского осмотра у российских врачей сирийский мальчик начал постепенно возвращаться к обычной жизни, находясь под защитой армии и правительства. Он снова начал посещать школу на регулярной основе, Аббас надеется, что война в Сирии закончится в самое ближайшее время, ведь только тогда он сможет объединиться со своими родственниками.

Вместе с Аббасом было освобождено около 15 похищенных людей, которые находились в плену у незаконных вооруженных группировок.

Тем временем корреспонденты Федерального агентства новостей получили факты того, что США способствовали созданию и деятельности запрещенного в России «Исламское государства»1. Журналистам ФАН также удалось узнать, что представители либеральных СМИ сотрудничают с террористами ИГИЛ1. У нас в руках оказались доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с незаконными вооруженными группировками.

ФАН также выпустил третий материал из серии публикаций о САР, в котором был раскрыт настоящий масштаб участия россиян в разгроме ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.