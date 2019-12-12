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Медики установили связь между употреблением спиртного и развитием болезни Альцгеймера

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Медики установили связь между употреблением спиртного и развитием болезни Альцгеймера

Москва, 12 декабря. Мутация фермента, который участвует в расщеплении алкоголя, повышает степень повреждения клеток у людей, страдающих болезнью Альцгеймера. К таким выводам пришли исследователи из Медицинской школы Стэнфордского университета.

Кандидат биологических наук Дарья Мочлы-Розен рассказала, что около 8% населения Земли, что составляет порядка 560 млн человек имеют такую особенность организма. Понимание действия алкоголя на гены, связанные с болезнью, будет иметь широкие последствия, поскольку многие люди неосознанно подвергают здоровье риску.

«Наши данные предполагают, что гены, предрасположенные к алкоголю и болезни Альцгеймера, могут подвергать людей большему риску возникновения и прогрессирования болезни Альцгеймера», — отметила профессор.

Результаты исследования показывают, что алкоголь значительно повреждает клетки у пациентов с болезнью Альцгеймера, сообщает Planet Today.

Данные получены в результате исследования клеток, полученных от пациентов, и исследованиях животных. Мочлы-Розен уверена, что в дальнейшем необходимо провести эпидемиологическое исследование на людях.

Ранее ФАН сообщал, что ученые установили источник возникновения психиатрических и неврологических болезней. По данным биологов, многие расстройства, в том числе и болезнь Альцгеймера, связаны с плохо работающими глутаматными рецепторами в головном мозге — ампарами.

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Источник: Planet Today
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