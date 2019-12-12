Кремль назвал вынужденной мерой высылку немецких дипломатов из РФ

Москва, 12 декабря. Немецкие дипломаты высылаются в качестве ответной вынужденной меры, этот шаг неизбежен после высылки российских дипломатов. Об этом заявил в четверг на брифинге журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы считаем это абсолютно безосновательным (решение Берлина — Прим. ФАН). Мы с ним абсолютно не согласны. Это вынужденная мера взаимности», — заявил Песков.

По его словам, Москва надеется, что это не станет отрицательным фактором для дальнейшего расширения российско-немецкого конструктивного диалога.

Ранее стало известно, что два сотрудника немецкого посольства в Москве объявлены персонами нон грата. Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней. Помимо этого, посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра вызвали в дипломатическое ведомство, чтобы выразить протест в связи с «безосновательным вердиктом правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине «persona non grata» из-за дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, сообщало издание KP.ru.

Напомним, гражданина Грузии убили в берлинском районе Моабит в августе текущего года. Через несколько дней немецкая полиция задержала подозреваемого. Прокуратура заявляла, что это 49-летний россиянин, у которого нашли и изъяли орудие убийства.

По данным немецкого издания Spiegel, следствие не исключает, что это было заказное убийство, а заказчиком могли выступить или представители криминального мира, или разведка иностранного государства.