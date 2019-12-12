Слухи о газовой «капитуляции» Германии перед США сильно преувеличены, считают в Совфеде

Спикер фракции «Альтернатива для Германии» немецкого бундестага Штеффен Котре заявил, что правительство Меркель «выбросило белый флаг» перед американцами в вопросах строительства трубопровода «Северный поток — 2». В чем именно заключается «капитуляция», оппозиционный немецкий депутат не поясняет и, скорее всего, его слова не выходят за рамки обычной популистской риторики, уверен первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Однако он признал, что давление, оказываемое на Германию, чрезвычайно велико — США недовольны строительством газопровода, поскольку хотят поставлять в Западную Европу свой сжиженный газ, как они уже делают это с Польшей. Правда, цена его слишком велика, а поставляемые объемы — малы, чтобы удовлетворить потребности такого промышленного гиганта, как Германия.

«Все-таки я уверен, что немцы не откажутся от столь спасительного для их экономики российского газа, который будет поставляться через «Северный поток — 2» без всяких посредников — дешево, быстро и в нужных объемах, — сказал сенатор. — Что означает транзит голубого топлива через Украину, германское правительство уже поняло: из-за неадекватных руководителей этой страны они потеряли гигантское количество кубометров газа и часто получали его с задержкой. Так что новый трубопровод слишком важен для Западной Европы, чтобы какое-то примитивное политическое давление от США и, уж тем более, Украины заставило их прикрыть проект».

Тем более, что немецкий бизнес, имеющий огромное влияние в Германии, давно понял, что политика только ему мешает, добавил парламентарий. Как мешает она и России — Клинцевич заявил, что строительство «Северного потока — 2» было продиктовано сугубо экономическими причинами и никак не связано с агрессивной позицией украинского руководства.

«Газотранспортная компания Украины, которая владеет газопроводом, уже на протяжении последних 30 лет не проводит его диагностику и ремонт. Несколько раз «Газпром» и Россия предлагали передать его в собственность нашим компаниям, чтобы мы сами могли осуществлять надлежащий уход и обслуживание за ним. Логичным итогом стало его обветшание — часть проводящих «веток» попросту стали дырявыми, и газ через них утекал в никуда. Мы это четко видим через счетчики, которые стоят на входе и выходах с украинской территории — и выходит оттуда всегда меньше, чем должно», — считает сенатор.

Таким образом, сказал Клинцевич, Россия поняла, что Украина попросту не справится с теми объемами газа, которые «Газпром» собирается поставлять в Западную Европу, и нашла обходной путь по дну Балтийского моря.

«У нас есть экономические обязательства перед странами Европы, и мы не можем позволить вороватым и безответственным соседям подставлять нас, — убежден собеседник ФАН. — Если «Северный поток — 2» не будет запущен, у Германии начнутся большие проблемы — сжиженный американский газ не покроет их потребностей, а только разорит, как это происходит сейчас с Польшей».

Клинцевич уверен: абсолютно все политические заявления США обслуживают их экономические интересы. Американцам нужен газовый европейский рынок — и они огульно обвиняют Россию в военных преступлениях, стараясь сделать любое сотрудничество с нашей страной неприличным. Но в той же Германии это отлично понимают — и поэтому никто в ее руководстве не собирается «капитулировать» перед абсурдными требованиями из-за океана.